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可愛兔兔插畫妝點基隆街頭 宣導交通安全不死板很有趣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供

基隆市政府擺脫死板交通安全宣導，與知名插畫家「好想兔」合作，連結行人、自行車安全等多元主題，妝點火車站南站候車亭及市區12個重要路口交通號誌控制箱，展現新樣貌，活潑傳遞交安宣導資訊。民眾看到覺得很有趣又實用，忍不住多看一眼。

超可愛的「好想兔」插畫很吸引人，宣導行人應走行人穿越道；行人過路口請勿看手機，並留意車況；行人應尊守號誌，綠燈秒數不足等下次綠燈再行通過。可愛的畫面讓民眾注意看，不像以前死板板的宣傳海報。

基隆市長林右昌今天說，根據統計，路口是最容易發生交通事故，很榮幸邀請知名插畫家「好想兔」操刀發揮巧思與創意，期望藉簡約、逗趣生動風格呈現，讓市民朋友和外地遊客，秒懂行人及自行車正確用路安全行為，也為基隆街景面貌，帶來全新氣息。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年度導入知名插畫家「好想兔」輕鬆、可愛的插畫，連結「行人×路口」、「自行車×安全」等主題，讓市民朋友瞭解正確用路行為，也讓交通安全宣導，有別過去呆板無趣政令宣傳。

觀銷處表示，「好想兔」交安宣導會出沒於基隆火車站南站候車亭、市區12個重要路口，包括在仁二路/信義國小前、仁二路/仁愛國小前、愛一路/忠三路、信一路/義五路、信一路/義三路、光一路/華三街、成功一路/光二路、仁一路/愛三路、仁一路/愛五路、仁一路/愛四路、忠二路/愛一路及仁二路/愛四路等人潮眾多路口。

「好想兔」交安宣導CF共2支，行人篇(https://youtu.be/2HKZLk1JLS0 )及自行車篇(https://youtu.be/cqssOXioII8 )

可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供
可愛兔兔插畫妝點基隆街頭，宣導交通安全不死板很有趣。圖／基隆市政府提供

基隆 自行車 插畫家

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