微解封首周末 台東南迴公路車流變多了

今天是712微解封後的首周末假期，台東南迴公路上車輛變多了，也難得看到踏青的腳踏車，但大多景區因持續封閉未見人潮。有民眾說「他們出遊都在車上，不會下車走走」，但就是有民眾為了拍照不戴口罩。警方提醒目前還是三級警戒，外出一定戴口罩，避免挨罰。

「車子有比微解封前多了不少！」大武鄉一家早餐業者說，還沒微解封前南下北上的車輛每3分鐘才有1、2輛車，今天大概每1分鐘就有3、4輛經過，確實有變多。另公路總局安朔交控中心指出今天北上台東車輛有增加，但還沒達到疫情警戒前平日的三分之一。

南迴地區景點包括多良車站、大武自然生態教育館、大武國家森林步道等，因持續封閉至7月26日，所以沒有民眾前往，不過，沿線大武海濱公園、大鳥遊憩區、太麻里曙光園區及華源海灣遊憩區等海濱景點，則是有條件開放，民眾必須戴口罩和保持社交距離。