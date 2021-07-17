聽新聞
test
0:00 / 0:00
微解封首周末 台東南迴公路車流變多了
今天是712微解封後的首周末假期，台東南迴公路上車輛變多了，也難得看到踏青的腳踏車，但大多景區因持續封閉未見人潮。有民眾說「他們出遊都在車上，不會下車走走」，但就是有民眾為了拍照不戴口罩。警方提醒目前還是三級警戒，外出一定戴口罩，避免挨罰。
「車子有比微解封前多了不少！」大武鄉一家早餐業者說，還沒微解封前南下北上的車輛每3分鐘才有1、2輛車，今天大概每1分鐘就有3、4輛經過，確實有變多。另公路總局安朔交控中心指出今天北上台東車輛有增加，但還沒達到疫情警戒前平日的三分之一。
南迴地區景點包括多良車站、大武自然生態教育館、大武國家森林步道等，因持續封閉至7月26日，所以沒有民眾前往，不過，沿線大武海濱公園、大鳥遊憩區、太麻里曙光園區及華源海灣遊憩區等海濱景點，則是有條件開放，民眾必須戴口罩和保持社交距離。
不過，有民眾為了拍照，卻脫下口罩，已經違反規定。大武警分局提醒民眾，目前仍維持三級警戒，外出一定戴口罩，保持社交距離不要群聚，違反規定可依傳染病防治法，裁罰3000元以上15000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言