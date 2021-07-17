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微解封首周末！夜市周邊偷吃民眾多 「勸完一批又來一批」

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微解封首假日基隆警防群聚 外木山風景區管制人、車潮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
微解封首假日基隆警防群聚，外木山風景區管制人、車潮。記者游明煌／翻攝
微解封首假日基隆警防群聚，外木山風景區管制人、車潮。記者游明煌／翻攝

今天是微解封後第一個周六假日，基隆市外木山湖海路沿線包括外木山湖海灣、汫水澳、海興步道等風景區均已開放，因緊臨海邊，預期將有出遊人潮及車潮，第四分局今天上午10時規畫人車管制、疏導，避免民眾群聚及維持交通秩序。

新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心宣布7月13日起實施第三級警戒「微解封」，今天是首個周六假日。基隆市警察局第四分局轄區湖海路沿線包括外木山湖海灣、汫水澳、海興步道等風景區均已開放，預期將會帶來休閒人潮及車潮。

市警第四分局今天表示，為避免民眾群聚，車輛違停影響車流順暢，第四分局規畫人車管制、疏導勤務，避免群聚及維持交通秩序。

第四分局今明兩天，自上午10時起至晚間22時，都規畫交管警力配合北觀處及市府觀銷處人員，積極勸導、約制民眾戴好口罩，保持社交距離，避免群聚，並加強維持湖海路沿線的停車秩序，嚴格執行取締、驅離違停車輛，以確保車流順暢。

第四分局分局長蘇保安說，疫情雖有趨緩，仍須避免人流聚集可能造成的疫情擴散，請配合警方執行人車管制及疏導措施，注意行車安全，並請遵守防疫規定，確實保障自身及家人健康，如有違反規定仍依法開罰。

微解封首假日基隆警防群聚，外木山風景區管制人、車潮。記者游明煌／翻攝
微解封首假日基隆警防群聚，外木山風景區管制人、車潮。記者游明煌／翻攝
微解封首假日基隆警防群聚，外木山風景區管制人、車潮。記者游明煌／翻攝
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疫情 基隆 違停

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