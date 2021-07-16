基隆14天內11度加零 林右昌：北北基一起加零26日降級

基隆市今天仍然維持無新增確診個案，並且是14天內11度+0，林右昌說，只有基隆+0是不夠的，期待雙北也都能夠+0，讓疫情趨緩，希望在26日順利降低警戒層級，這是大家共同的期望。

林右昌下午在線上疫情記者會中表示，CDC今天公布國內新增29例本土確診個案，基隆市仍然是+0，這也是本市這14天以來11度+0。

林市長說，市府自14日起安排65到67歲長者施打疫苗，截至今日下午為止，在全市列冊的1萬6620人中，已有1萬3244人完成施打，施打率高達79.7%；若以全市36萬6643人計算，累計已有8萬1597人完成疫苗施打，人口涵蓋率已經達到22.3%。

林右昌指出，配合指揮中心宣布將COVID-19疫苗預約平台登記延長至19日中午12時，市府為協助市民預約施打疫苗，特別在全市7區設置服務站，分別是仁愛區公所、中正戶政事務所仁愛辦公室、信義區公所、中正戶政事務所信義辦公室、中正區公所、中正戶政事務所、中山區公所、安樂戶政事務所中山辦公室、安樂區公所、安樂戶政事務所、大武崙工業區、七堵區公所、七堵戶政事務所、暖暖區公所、七堵戶政事務所暖暖辦公室。

林右答覆媒體詢問指出，台北市及新北市今日分別出現14及11例新增確診個案，究竟是新增或是匡列案例還有待釐清，以雙北的人力跟資源，要做到確實疫調、儘速匡列、儘快阻斷病毒傳播，應該不是太困難的事。