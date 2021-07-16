快訊

美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想脫美

俄國西伯利亞地區驚傳客機失蹤 機上載有17人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆14天內11度加零 林右昌：北北基一起加零26日降級

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆14天內11度加零，林右昌：北北基一起加零26日降級。記者游明煌／攝影
基隆14天內11度加零，林右昌：北北基一起加零26日降級。記者游明煌／攝影

基隆市今天仍然維持無新增確診個案，並且是14天內11度+0，林右昌說，只有基隆+0是不夠的，期待雙北也都能夠+0，讓疫情趨緩，希望在26日順利降低警戒層級，這是大家共同的期望。

林右昌下午在線上疫情記者會中表示，CDC今天公布國內新增29例本土確診個案，基隆市仍然是+0，這也是本市這14天以來11度+0。

林市長說，市府自14日起安排65到67歲長者施打疫苗，截至今日下午為止，在全市列冊的1萬6620人中，已有1萬3244人完成施打，施打率高達79.7%；若以全市36萬6643人計算，累計已有8萬1597人完成疫苗施打，人口涵蓋率已經達到22.3%。

林右昌指出，配合指揮中心宣布將COVID-19疫苗預約平台登記延長至19日中午12時，市府為協助市民預約施打疫苗，特別在全市7區設置服務站，分別是仁愛區公所、中正戶政事務所仁愛辦公室、信義區公所、中正戶政事務所信義辦公室、中正區公所、中正戶政事務所、中山區公所、安樂戶政事務所中山辦公室、安樂區公所、安樂戶政事務所、大武崙工業區、七堵區公所、七堵戶政事務所、暖暖區公所、七堵戶政事務所暖暖辦公室。

林右答覆媒體詢問指出，台北市及新北市今日分別出現14及11例新增確診個案，究竟是新增或是匡列案例還有待釐清，以雙北的人力跟資源，要做到確實疫調、儘速匡列、儘快阻斷病毒傳播，應該不是太困難的事。

林市長說，北北基桃是首都生活圈，光是基隆+0是不夠的，期待雙北也都能夠+0，希望讓疫情趨緩，在26日順利降低警戒層級，這是大家共同的期望。

基隆14天內11度加零，林右昌：北北基一起加零26日降級。記者游明煌／攝影
基隆14天內11度加零，林右昌：北北基一起加零26日降級。記者游明煌／攝影
基隆14天內11度加零，林右昌：北北基一起加零26日降級。記者游明煌／攝影
基隆14天內11度加零，林右昌：北北基一起加零26日降級。記者游明煌／攝影

疫苗 基隆

延伸閱讀

基隆昨2醫想混打被阻 林右昌：3關卡把關不會混、誤打

影／五星施打站 林右昌： 看郵輪打疫苗賞心悅目很享受

影／基隆疫苗覆蓋率今破20% 林右昌：提前半月達蔡總統要求

蔡英文籲7月施打率20%基隆今達標 林右昌自誇全國第一

相關新聞

基隆14天內11度加零 林右昌：北北基一起加零26日降級

基隆市今天仍然維持無新增確診個案，並且是14天內11度+0，林右昌說，只有基隆+0是不夠的，期待雙北也都能夠+0，讓疫情...

開學前須完成2劑 宜蘭國中小教職員下周一開打

COVID-19公費疫苗預約平台正式上線，宜蘭縣長林姿妙呼籲，18歲以上縣民、已經接種第一劑者踴躍上網登錄，外籍移工若有...

台東Mulas小熊重返山林周年 林管處宣告野放成功！

台東縣海端鄉廣原部落2年前被發現的失親幼熊Mulas，野放迄今1年多，經追蹤研究Mulas生長狀況，已適應環境，台東林區...

微解封等你來 「台版羊角村」在宜蘭冬山

宜蘭冬山河舊河道整治大變身，周邊環境綠美化，一整排的落羽松，倒映在河面上，搭配藍天白雲的優美景致，讓人彷彿置身國外，號稱...

花蓮搖不停2小時16起 在地人無奈「地震也微解封？」

花蓮今天一早又搖個不停，2個小時就發生16起地震，其中15起集中在7點到8點間，其有兩起芮氏規模達到4.7。受地震影響，...

在家防疫悶得慌 動手做包包難罷手 不知不覺天快黑了

防疫宅在家時間變多了，該怎麼打發？基隆市自閉症家長協會理事長李艷芬學拼布多年，3級警戒剛開始，她待在家中有點悶得慌，後來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。