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引用國際研究 花蓮衛生局長挺疫苗混打

中央社 / 花蓮縣16日電

COVID-19疫苗陸續抵台，不同疫苗各有支持者。花蓮縣衛生局長朱家祥說，有效果都是好疫苗，並引用國際文獻針對混打疫苗抗體更好、更安全的研究，贊同疫苗混打。

朱家祥在臉書貼文討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗及莫德納疫苗接種後的不良反應，並提及疫苗混打的觀點，指出「莫德納疫苗像是魔鬼的圈套，套住你就被控制」等論述引起討論。

朱家祥今天下午在縣府舉辦的防疫措施線上記者會解釋，貼文用意是希望民眾都能打疫苗，增加整體覆蓋率。朱家祥說，可以預防COVID-19染疫重症、死亡的，就是好疫苗，他相信目前進到國內的疫苗AZ、莫德納，或是BNT都是好疫苗，不論中央、醫界都不斷呼籲，不管什麼疫苗，打就對了。

他指出，根據科學研究，第1劑打AZ，第2劑可選擇BNT或莫德納等混合方式；而第1劑打莫德納或BNT等mRNA疫苗，第2劑就不能混打，所以才以「魔鬼的圈套」戲稱。

對於指揮中心仍不贊成混打，具醫師背景的朱家祥說，國際文獻陸續報導「混打未來可能是趨勢」，包括韓國等國家陸續實施疫苗混打；從醫界觀點，也希望能混打，據研究，AZ混打mRNA疫苗，抗體結果都非常好，安全性也高，已知台大等醫療單位有在做相關研究，未來會有更多數據，相信指揮中心會做調整。

莫德納疫苗 混打 COVID-19

延伸閱讀

花蓮衛生局證實日前有民眾欲混打莫德納 全被攔截請回

莫德納是魔鬼圈套？ 朱家祥解釋預防死亡重症就是好疫苗

憂民眾不敢打AZ疫苗 花蓮衛生局長發聲力挺

花蓮衛生局長發文鼓勵打AZ 「打莫德納像是魔鬼圈套」

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