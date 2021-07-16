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開學前須完成2劑 宜蘭國中小教職員下周一開打

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
4715名國中小教職員在開學前完成2劑疫苗接踵，縣府自下周一起安排在接種中心開打。圖／宜蘭縣政府提供
4715名國中小教職員在開學前完成2劑疫苗接踵，縣府自下周一起安排在接種中心開打。圖／宜蘭縣政府提供

COVID-19公費疫苗預約平台正式上線，宜蘭縣長林姿妙呼籲，18歲以上縣民、已經接種第一劑者踴躍上網登錄，外籍移工若有健保卡也可以。另外，為了讓4715名國中小教職員在開學前完成2劑疫苗接踵，縣府自下周一起安排在接種中心開打。

宜蘭縣目前獲配疫苗總數為9萬8860劑，截至最新統計數據，5萬劑AZ疫苗已施打3萬8742人次，而莫德納疫苗配發4萬8860劑，完成4萬3443劑施打。衛生局對此表示，施打率非常高，目前全人口數人次接種率19.14%、18歲以上達到22.66%。

衛生局長徐迺維提到，接種率牽涉獲配疫苗數量。中央考量之下，相較於中、高風險縣市獲配疫苗較多，宜蘭縣的數量是少一點點，65歲以上施打率已達56%，「預估明天就會超過6成。」

關於公費疫苗預約，徐迺維說，這周不少縣民完成意願登記後，就到接種站想要注射疫苗，「抱歉還不行。」他提醒民眾，成功完成疫苗意願登記，不代表可以去做預約施打，因為尚未完成預約動作。

根據今天下午的統計，宜蘭縣18歲以上預約施打疫苗有13萬3791人，4349人單選AZ疫苗、6萬7886人只選擇莫德納，兩者都可以則有6萬1556位。徐迺維提到，AZ是很好疫苗，如果有意願接種，會滿快就接到通知進行預約。

國中小教師被列為第七類可施打人員，19日起依通知到的時間、地點前往溪北或溪南接種中心。另外，護專學生8月1日將會到醫院實習，林姿妙責成衛生局與各醫院聯繫，並請醫院造冊，協助年滿18歲者施打疫苗。

徐迺維表示，宜蘭縣目前獲配疫苗總數為9萬8860劑。記者林佳彣／翻攝
徐迺維表示，宜蘭縣目前獲配疫苗總數為9萬8860劑。記者林佳彣／翻攝
公費疫苗預約平台上線，宜蘭縣長林姿妙呼籲，18歲以上縣民、已經接種第一劑者踴躍上網登錄。記者林佳彣／翻攝
公費疫苗預約平台上線，宜蘭縣長林姿妙呼籲，18歲以上縣民、已經接種第一劑者踴躍上網登錄。記者林佳彣／翻攝
徐迺維提醒民眾，成功完成疫苗意願登記，不代表可以去做預約施打。圖／宜蘭縣政府提供
徐迺維提醒民眾，成功完成疫苗意願登記，不代表可以去做預約施打。圖／宜蘭縣政府提供

AZ疫苗 衛生局 林姿妙

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