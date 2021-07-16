熊妹妹Mulas完全回歸山林 首例追蹤頸圈野放成功

2年前闖入台東縣廣原部落的黑熊妹妹Mulas野放超過1年，林務局以衛星遙控解除配戴的追蹤頸圈，Mulas完全回歸山林，「像嫁出去的女兒」，是戴追蹤頸圈後成功收回野放首例。

Mulas從人為照養、野訓及野放到亞成熊，透過配戴追蹤頸圈1年後成功收回，完整過程是國內首例。

民國108年7月間，當時僅幾個月大的Mulas和黑熊媽媽走失，闖入廣原部落，遭野狗追咬，幸部落農民及時搶救，依布農族儀式命名為Mulas，交由行政院農業委員會林務局台東林區管理處處理。

台東林管處協同相關單位，經近10個月照養與訓練，去年5月配戴衛星追蹤頸圈野放，頸圈目標設定1年後脫落。

台東林管處長吳昌祐今天說，6月間評估Mulas已長大，環境適應相當好，決定趕在頸圈電池耗盡前，透過衛星發送卸除頸圈指令，解除Mulas追蹤頸圈，「Mulas已經完全回歸山林了，就像嫁出去的女兒」。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，台東林管處日前根據脫落後的定位座標尋獲頸圈，這是台灣首件經人為照養、野訓及野放的亞成熊，透過衛星追蹤野外生活行為達1年餘，後續分析頸圈紀錄資料，期望有助於提供台灣黑熊野外生活及行為研究重要參考資訊。

林孟怡說，台東林管處團隊掌握頸圈座標位置後，立即指派特遣隊前往山區，在一處溪溝旁小梗木薑子樹下，尋獲還殘留少許Mulas毛髮的頸圈，樹幹上也發現可能是Mulas留下的爪痕，但未在現場目擊Mulas身影；從周邊發現多處抓痕研判，應是Mulas頻繁出沒地區。

頸圈尋獲位置雖與Mulas去年野放地點直線距離僅約3公里，但團隊成員卻花近一整天，翻過數個山頭、越過多條野溪才接近。透過現場觀察，這個區域人煙稀少、相對隱蔽，且從周邊豐富及多樣食物資源推測，Mulas應已建立適合長期安居棲地，令全體照養野放團隊欣慰及雀躍。

台東林管處表示，研究團隊後續將透過頸圈下載數位資料，更完整核對先前透過衛星回傳Mulas移動軌跡，也將得知更精確完整的Mulas日夜活動模式及各項基礎生理資訊，如果能進一步了解台灣黑熊野外活動及行為模式，將有助於提供試驗研究及照養、野放等現場實務操作參據，是台灣黑熊保育工作推動上重要里程碑及珍貴參考資料。

台東林管處表示，Mulas野放時配戴追蹤頸圈，主要是希望了解及掌握野放後狀況，而尋獲、取回頸圈，等於宣告照養團隊接手Mulas照養、野放及監測工作結束，期盼Mulas未來能健康、安全在山林悠遊自在。