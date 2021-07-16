憂民眾不敢打AZ疫苗 花蓮衛生局長發聲力挺

COVID-19疫苗預約平台持續開放，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，據統計，願意施打AZ疫苗者遠低於莫德納，憂心民眾遭誤導不敢打AZ，他分析2劑疫苗不良反應，鼓勵打AZ疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台第3輪登記上路，滿18歲民眾開放登記，結單日延長至19日中午12時。花蓮縣政府統計，截至15日縣內共2萬5000人登記，以20歲至29歲年齡層居多。

朱家祥在臉書貼文指出，依據疫苗接種意願系統得知，願意施打AZ疫苗的人較少，情有獨鍾莫德納疫苗，這讓他很擔心大家都不打AZ，讓疫苗施打覆蓋率增加緩慢，也很佩服「媒體抹黑AZ疫苗的能力」。

朱家祥寫到，絕大多數第一線醫療人員、警消人員都是施打AZ疫苗，「這些人不是都好好的嗎？沒有任何人重症或死亡」。而AZ疫苗又打在年齡最大的人身上，年紀大對疫苗而言就是風險，因為正常非疫苗原因的去逝或重症，也會怪罪疫苗。他相信莫德納疫苗接種在高齡長者身上，死亡和重症也會不少。

朱家祥比較2劑疫苗接種後的不良反應，他指出，據醫院同仁報告，打第2劑莫德納疫苗的醫護同仁倒一片，發高燒、全身痠痛，2天無法上班；打AZ疫苗第2劑者，幾乎沒有明顯不適。

「AZ是倒吃甘蔗、苦盡甘來。莫德納是順吃甘蔗、樂極生悲」朱家祥指出，莫德納疫苗接種後不能轉換其他種類疫苗，所以「莫德納疫苗像是魔鬼的圈套，套住你就被控制」。呼籲民眾趕快打AZ疫苗，能保護自己，還有寬廣的未來。

國內COVID-19疫苗預約平台花蓮首輪今天開打，花蓮縣政府在10家醫院、10家衛生所及31家合約診所同步施打，大部分施打站都有餘額。

花蓮縣府提醒民眾，COVID-19疫苗意願登記及預約接種都在「COVID-19公費疫苗預約平台」網站執行，18歲以上民眾可疫苗意願登記至19日，民眾收到1922疫苗預約簡訊後，就可在網站上預約接種時間、地點。