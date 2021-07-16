台東Mulas小熊重返山林周年 林管處宣告野放成功！

台東縣海端鄉廣原部落2年前被發現的失親幼熊Mulas，野放迄今1年多，經追蹤研究Mulas生長狀況，已適應環境，台東林區管理處上個月下旬透過衛星發送卸除頸圈指令，解除配戴的追蹤頸圈，成為台灣首件經人為照養、野訓及野放的亞成熊。

林管處表示，Mulas野放後配掛頸圈已經13個月，為考量避免影響後續野外生活品質，選擇在頸圈電池尚未失效前，透過衛星派送頸圈解除指令，順利讓頸圈脫落。後續研究團隊將透頸圈下載數位資料，能完整瞭解黑熊在野外的活動及行為模式，有助於提供試驗研究及照養、野放等現場實務操作的參據。

2019年7月27日誤闖台東縣海端鄉廣原村，遭村內2隻大狗追咬，幸獲村民援救脫困的落單雌性台灣小黑熊，牠在獲救後由部落依據布農族儀式命名為姆拉斯（Mulas），台東林管處接手照養、野訓10個月，去年5月17日由直升機載送，順利運到中央山脈野放。

林管處透過Mulas的頸圈，長期追蹤記錄長達1年多，上個月底團隊評估生長狀況，已適應環境，加上考量避免影響後續野外生活品質，透過衛星發送卸除頸圈指令，解除配戴的追蹤頸圈。隨即指派特遣隊伍前往收取頸圈，還發現周邊有多處抓痕，研判應是Mulas頻繁出沒的地區，相信已建立長期安居的棲地。