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農糧署啟動收購加工 東部鳳梨價格拉尾盤

中央社 / 台東縣16日電

日前台東鳳梨盛產價格下滑，農委會農糧署啟動鳳梨收購加工措施，目前盤商收購價穩定，甚至高於正常價錢。

台東鳳梨5月底後盛產，又碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，影響盤商收購，導致價格下滑，最近已恢復正常價錢，每公斤都有新台幣20元以上。

農委會農糧署東區分署今天表示，在7月6日啟動鳳梨收購加工措施，輔導產地農會及加工業者以每公斤10元以上價格收購鳳梨鮮果，產製果乾、餡料等多元化產品，並補助農民果款每公斤3元、業者加工處理費每公斤3元及供應單位集運費每公斤2元等，以延長鳳梨保存期間及促進加值利用。

東區分署表示，收購措施將執行到至7月31日止，目前已輔導花蓮縣瑞穗鄉農會及台東縣鹿野地區農會辦理收購加工，採購數量預計120公噸，將產製鳳梨果乾、鳳梨餡料等多元化產品，不但可延長鳳梨的供應期，也讓消費者有更多樣化選擇，拓展東部鳳梨市場通路。

因應疫情時期宅經濟，也輔導產地農民團體用網路、電商等方式，協助農民開展多元行銷通路。東區分署表示，持續關心東部地區鳳梨產銷情形，適時導入相關行銷輔導措施，以穩定鳳梨價格、保障農民收益。

延平鄉果農朱益利表示，鳳梨收購價拉尾盤，目前盤商的收購價錢已恢復水準，不過很可惜，許多農民已經採收完了。台東縣政府農業處長許家豪表示，最近鳳梨收購價每公斤都有20元以上，高於一般水準。

鳳梨 農民 台東

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