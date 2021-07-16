微解封等你來 「台版羊角村」在宜蘭冬山

宜蘭冬山河舊河道整治大變身，周邊環境綠美化，一整排的落羽松，倒映在河面上，搭配藍天白雲的優美景致，讓人彷彿置身國外，號稱「台版羊角村」。冬山鄉公所表示，沿著河岸放眼望去的風景，一如以運河聯外交通的荷蘭羊角村，遊客到訪時，還能搭著電動小船優遊冬山河舊河道。

生態綠舟旁的舊河道具有上百年歷史，冬山鄉公所2019年爭取內政部營建署亮點計畫補助，來進行步道整治、環境改善綠美化，並於去年底竣工。新設步道以冬山火車站為主體，連結生態綠舟和冬山老街，而搭建的景觀橋設計成喇叭狀，能順著一路走往舊河道旁的4.5公頃花海田，到了晚間也會有燈光投射，呈現不同風貌。

公所觀光所長江立偉表示，整體完工後，突然發現與荷蘭羊角村有些類似，因為該村落的交通工具以運河為主，也因此希望透過「台版羊角村」美麗景色，能吸引遊客前來冬山駐足，還能搭上電動小船，欣賞沿途各種景觀。

宜蘭民眾傅先生說，先前去過荷蘭羊角村，那裡的樹比較高大，冬山的樹小小棵。儘管如此，他還是覺得「真的有荷蘭羊角村的味道，看照片還會稍微被它騙一下。」

冬山鄉長林峻輔就說，舊河道在清朝時期，是負責載運冬山農作物送往五結，透過亮點計畫再造，整個視野都變寬廣。同時，公所保留原本自然風貌，打造各式花海，舉凡百日草、波斯菊和向日葵，最近栽種的是波波草。