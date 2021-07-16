在家防疫悶得慌 動手做包包難罷手 不知不覺天快黑了

防疫宅在家時間變多了，該怎麼打發？基隆市自閉症家長協會理事長李艷芬學拼布多年，3級警戒剛開始，她待在家中有點悶得慌，後來開始做包包，結果一做下去竟難以收手，有時反而覺得怎麼這麼快天就要黑了。打發時間之餘，成就感油然而生。

李艷芬近期在臉書秀出多款包包作品，都是家防疫時做的，既然不能趴趴走，在家的時間變多，就做包包和朋友分享。有朋友戲稱「再做下去會變成批發商」、「可以開個展囉」。

小孩念小學時，李艷芬參加家長成長班，跟著基隆市拼布推廣協會理事長李錦蘭進入拼布世界。她說，老師很會畫版型，教大家怎麼樣畫版型、製圖，從簡單的慢慢進階到較具難度的作品。

李艷芬建議想學拼布藝術、自己動手做手工包的人，除非很有天分，否則最好找老師手把手地教，比較不會有挫折感。另一好處是老師會幫忙準備材料，不用自己找這個、找那個，透過老師團購以量制價，價格更便宜。

李艷芬說，在基隆買拼布材料並不難，可到手作材料行選購，菜市場也有人賣，像七堵南興市場每周三都有攤販固定擺攤。愛二路有些布莊賣的布款也很新，跟得上台北腳步。

「每次教做一個包都會帶入一個技巧」，李艷芬認為，拼布學問滿多的，通常從零錢包開始，先用手工縫包包，當手縫不能滿足需求時，就會去買車縫機，工具愈買愈多，包包也愈做愈大。

李艷芬說，買了車縫機，不只可以創作更多款式的包包，如果褲腳太長，或是想改袖子、下擺，都可以自己動手修改，一舉兩得。

進入數位社群時代，YouTube等媒體平台都有不少手作包包教學影片。李艷芬說，過去看圖跟書自學，比較不容易吸收，看影片比較好理解，所以自學也行。防疫期間，還有些老師線上教學，有興趣的人一起學，就能做出簡單款式的包包。