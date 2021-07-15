台東縣府人事異動 財經處長盧協昌陞任秘書長

台東縣政府今天下午發布人事命令，秘書長陳明仁明天屆齡退休，由財經處長盧協昌陞任秘書長，並仍兼任財經處長。

台東縣政府表示，陳明仁將於16日屆齡退休，縣長饒慶鈴今天在縣務會議中，感謝陳明仁任職期間的辛勞並頒發縣政顧問聘書，同時宣布新任秘書長由財政暨經濟發展處處長盧協昌陞任，期許未來能發揮其財政運籌長才，整合縣府局處資源，推動疫後經濟振興工作，協助台東產業度過難關。

台東縣政府表示，盧協昌是國立台東大學區域政策與發展研究所公共事務管理碩士，79年基層特考乙等考試會計審計類科及格，投入財政主計工作20多年，在台東縣政府從課員做起，歷任股長、秘書、副處長等職務。

盧協昌103年接任財政暨經濟發展處長，積極推動一站式產業輔導措施，對內扶植在地業者創業轉型，對外強化招商引進經濟動能，改善縣府財政體質；在遠見雜誌縣市競爭力評比地方財政管理上，台東也持續維持模範生佳績。