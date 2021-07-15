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地震頻繁花蓮大橋裂開位移? 公路總局澄清：假的

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
網路出現「花蓮大橋裂開了不要通行」訊息，公路總局澄清，省道、道路、橋梁、隧道都沒有災情，不過今明2天會針對花蓮大橋辦理安全特別檢測作業。圖／民眾提供
網路出現「花蓮大橋裂開了不要通行」訊息，公路總局澄清，省道、道路、橋梁、隧道都沒有災情，不過今明2天會針對花蓮大橋辦理安全特別檢測作業。圖／民眾提供

花蓮從昨天開始出現大大小小的地震，目前已超過40起，沒想到網路出現「花蓮大橋裂開了不要通行」訊息，讓民眾人心惶惶。公路總局澄清，省道、道路、橋梁、隧道都沒有災情，不過今明2天會針對花蓮大橋辦理安全特別檢測作業，採單線管制，請用路人減速慢行。

昨天網路傳出「盡量避免行駛花蓮大橋，早上地震橋梁整個裂開移位」訊息，還有花蓮大橋裂縫的相片。第四區養護工程處花蓮工務段表示，裂縫並非是因為地震造成，而是表面瀝青鋪面的裂縫，由於裂縫在引道上，不影響橋梁結構，行車上不會有安全疑慮，目前已修補裂縫。

為因應近日來花蓮地區地震活動頻繁，花蓮工務段於今明2天，將針對台11線5k+340花蓮大橋辦理橋梁安全特別檢測作業，並進行交維管制，管制時間今天至明天下午5時止，採局部雙線車道縮減為單線，機動管制通行，請用路人行經花蓮大橋路段時減速慢行，並依現場管制人員指揮通行。

花蓮大橋為是市區、吉安鄉銜接省道台11線的主要道路橋梁，南下的舊橋在1968年完工，北上的橋則是在2002年完工，在2018年0206花蓮大地震，橋梁曾位移60公分。

公路總局第四區養護工程處表示，正辦理「台11線花蓮大橋改建工程」招標作業，因3次招標無廠商投標而流標，將召開廠商說明會了解廠商未投標原因，目前仍在依廠商意見及近期物價波動情形，檢討預算中。

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