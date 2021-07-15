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4.8億元宜蘭轉運站完成基礎結構 預計明年底完工啟用

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
斥資4.8億元興建的宜蘭轉運站，目前已完成基礎結構，施工進度未受疫情影響，預計明年底完工啟用。圖／縣府提供
斥資4.8億元興建的宜蘭轉運站，目前已完成基礎結構，施工進度未受疫情影響，預計明年底完工啟用。圖／縣府提供

宜蘭轉運站臨時站的年旅客載運量達300萬旅次，站體空間已經不敷使用，宜蘭縣政府爭取中央前瞻計畫預算及籌措經費投注近4.8億元，辦理宜蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程，目前已完成基礎結構，預計明年12月底完工啟用。

最近因為疫情，工地必須做好防疫措施，縣長林姿妙擔心縣內重大工程受影響，日前到宜蘭轉運站了解工程，施工進度約40%正常；她特別要求施工團隊落實勞工職安檢查及遵循防疫措施，也感謝施工人員在炎炎夏日裡戴口罩，配合政府防疫措施辛勞為地方建設付出。

縣政府交通處表示，原來舊有的宜蘭臨時轉運站使用逾10年，站內空間及設備逐漸飽和不敷使用，且配合未來銜接陽明路的民權計畫道路開闢作整體交通規畫，縣府爭取轉運站新建工程，在原址擴大興建地上兩層及地下兩層的建築物，工程去年9月開工，目前已經完成鋼架等基礎結構。

新的宜蘭轉運站規劃有國道客運月台11席、地區客運月台3席，完工後地下室作為停車場使用，搭載車牌辨識、電子票證收費等智慧停車服務系統，提供汽車停車位98席、機車停車位712格停放。

交通處說，地面一層作為國道客運及市區公車售票及等候轉乘空間，周邊並規畫平面機車停車位300格，配合民權幹道新闢工程整合國道客運及市區客運交通動線，提供民眾更舒適的候車及停車空間。

斥資4.8億元興建的宜蘭轉運站，目前已完成基礎結構，施工進度未受疫情影響，預計明年底完工啟用。圖／縣府提供
斥資4.8億元興建的宜蘭轉運站，目前已完成基礎結構，施工進度未受疫情影響，預計明年底完工啟用。圖／縣府提供
斥資4.8億元興建的宜蘭轉運站，目前已完成基礎結構，施工進度未受疫情影響，預計明年底完工啟用。圖／縣府提供
斥資4.8億元興建的宜蘭轉運站，目前已完成基礎結構，施工進度未受疫情影響，預計明年底完工啟用。圖／縣府提供

國道客運 林姿妙 疫情

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