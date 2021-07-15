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花蓮46個教師缺額取消聯合教師甄選 疫情影響無法再延

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
去年花蓮辦教師甄選時，縣府代理處長饒忠（左）等人巡場。圖／花蓮縣政府提供
去年花蓮辦教師甄選時，縣府代理處長饒忠（左）等人巡場。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣今年開出46個教師缺額，有近600人報考聯合教師甄選，但受疫情影響，甄選日期一延再延，縣府考量三級警戒延長到7月26日，必須避免考生大規模跨縣市應考的防疫風險，還有後續師資聘用、試務等期程問題，無法再延，宣布取消，缺額將由各校聘用代理教師因應。

縣府今年開出46個名額，是近年來最多，包括國中普通班教師12名、國小普通班教師20名、國中特殊教育教師4名、國小特殊教育教師8名及學前特殊教育教師2名，由吉安國小、美崙國中及吉安國中3校共同承辦聯合甄選。

國中部分有304人報名，國小及幼兒園有284人報名，原定6月26日初試，考量疫情，原本要延後一個月到這個月22日辦理，但仍在三級警戒期間，縣府考量後，決定取消今年聯合教甄。

教育處副處長翁書敏說，全國三級警戒延長到7月26日，考量防疫風險，要避免全國考生大規模跨縣市移動。且花蓮是參加中區策略聯盟，採統一命題，又因疫情影響，無法克服老師入闈命題。考量還有後續試務期程、師資聘用期程等因素，若再延期會影響學校運作和學生受教權，決議停辦。

她表示，因無法辦聯合甄選，已開出的缺額，將回歸各校聘請代理教師，沒辦法辦甄選，明年會再評估班級數和教師缺額，決定是否辦理聯合甄選。

至於今年已繳交報名費的考生，即起至7月28日，可填寫申請書辦理退費，相關退費說明可上花蓮縣110學年度教師聯合甄選網站」（http://egexame.hlc.edu.tw/）查詢。

疫情 三級警戒 代理教師

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