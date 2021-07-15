新住民8歲女兒愛唱歌、做公益 獲移民署獎金買琴圓夢

內政部移民署日前舉辦第7屆新住民及其子女築夢計畫，宜蘭縣新住民子女陳昕妤以「新星逐夢 琴韻飛揚」主題角逐，成為縣內唯一得主，獲得築夢獎金購買電子鋼琴，朝音樂之路和公益服務的目標繼續邁進。

今年8歲的陳昕妤擅長唱歌、鋼琴、表演、主持、朗誦、繪畫和書法，是位多才多藝的新住民二代子女，媽媽邱絮來自大陸湖南省是台灣媳婦，一家三口在大陸生活多年。陳昕妤1歲時，對於音樂、語言，以及律動具有天分，4歲便在當地的童藝班學習歌唱，不只參與多場才藝比賽，還在「關愛自閉症兒童大型音樂劇」登場。

陳昕妤讀完幼兒園後，便與媽媽回台生活。她參加民視「臺灣那麼旺」青少組歌唱比賽，去年底更以自彈自唱的精彩演出，在學校才藝表演活動獲特優獎。熱愛舞台的陳昕妤，平時會隨公益團體到社區長者據點、醫院，進行關懷陪伴，希望能以動人歌聲，將熱情和溫暖散播給更多需要幫助的人。

為了深耕音樂之路，家境不富裕的陳昕妤決定參與移民署築夢計畫的社會公益服務組，並在宜蘭縣服務站、宜萱婦幼關懷協會的指導協助下成功獲獎，一圓購買電子鋼琴的夢想。如此一來，她可以在家好好練琴，免於颳風下雨時還得出門練琴的舟車勞頓。