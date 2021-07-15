快訊

靠爸藝術家？文在寅之子陷特權風暴 青瓦台護航遭群嘲

想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

美麗基隆影片攝影徵選比賽起跑 總獎金48.6萬元

中央社 / 基隆15日電

邁入第4屆的「美麗基隆」創作比賽起跑，今年分成影片、攝影2類，總獎金達新台幣48萬6000元，基隆市府邀請民眾一同透過影像說故事，發掘、體會基隆的美麗。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，比賽分成影片、攝影2類，另為尋找「民眾心目中的基隆獨有」新增攝影玩家組，只要上傳與基隆相關的照片，說明什麼是基隆獨有，還有機會贏得獎金。

曾姿雯說，今年也增加網路票選活動，讓民眾選出最具代表性的基隆新12景，投票的同時還能參加抽獎。

基隆市政府表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒雖延長至26日，但部分風景區及觀光據點，包括和平島公園、情人湖公園、外木山及暖東峽谷等已解除封閉。

市政府指出，民眾可在鬆綁期間到基隆景點拍攝，因應疫情，投稿內容不限今年的創作，只要是去年1月1日後的作品都可參加，影片長度只要1分鐘即可投稿。

觀銷處表示，通過評審入圍的影片可獲得補助2000元，首獎獎金12萬元，第2名獎金6萬元，第3名獎金3萬元；今年更增加網路人氣獎票選，獎金1萬元。

攝影部分，分別有「攝影專業組」及「網路玩家組」，「攝影專業組」總獎金17萬3500元，選出代表基隆的「基隆新12景」；「網路玩家組」則由網友票選出50名，前25名可以獲得獎金1000元，後25名可以獲得獎金500元。

觀銷處指出，參加攝影比賽，收件憑郵戳為主，截止日期為31日；影片比賽於官網上傳影片連結即可報名參賽，8月15日下午5時截止收件，詳情可上「美麗基隆」官網 （http://www.beautiful-keelung.tw/）查詢。

基隆 攝影比賽 疫情

延伸閱讀

首獎12萬元美麗基隆影片／攝影創作比賽起跑 總獎金48萬

影／基隆疫苗覆蓋率今破20% 林右昌：提前半月達蔡總統要求

基隆嶼重新開放 453人預約搶在第1個周休2日登島

影／基隆自來水管埋地底幾十年 蘇貞昌驚訝竟變這模樣

相關新聞

台東原住民發祥地出現一隻「鹿」？ 民眾驚：太像了！

台東有民眾昨天在太麻里鄉三和海岸追尋南方藝術季作品時，意外發現對面的原住民發想地出現一隻「鹿」，原以為是有人刻意雕塑，走...

花蓮46個教師缺額取消聯合教師甄選 疫情影響無法再延

花蓮縣今年開出46個教師缺額，有近600人報考聯合教師甄選，但受疫情影響，甄選日期一延再延，縣府考量三級警戒延長到7月2...

新住民8歲女兒愛唱歌、做公益 獲移民署獎金買琴圓夢

內政部移民署日前舉辦第7屆新住民及其子女築夢計畫，宜蘭縣新住民子女陳昕妤以「新星逐夢 琴韻飛揚」主題角逐，成為縣內唯一得...

首獎12萬元美麗基隆影片／攝影創作比賽起跑 總獎金48萬

連續3屆的美麗基隆影片創作比賽，一年比一年競爭，參與件數年年增加，參賽影片水準也逐年提升，讓「美麗基隆」影片創作比賽在北...

因應27日解封推下次玩水券 和平島公園推4套票即起預約

基隆和平島公園預定若在7月27日解封後，將推出「換換氣」夏季限定活動﹗有「海邊空氣」、「自由空氣」、「秘境空氣」和「青草...

編4200萬招待縣民1日遊惹議 饒慶鈴：可創造約2億元商機

台東縣政府編4200萬元經費啟動第二階段振興方案，打算招待2萬4000名縣民在地觀光旅遊，也送伴手禮。民進黨議員黃治維質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。