美麗基隆影片攝影徵選比賽起跑 總獎金48.6萬元

邁入第4屆的「美麗基隆」創作比賽起跑，今年分成影片、攝影2類，總獎金達新台幣48萬6000元，基隆市府邀請民眾一同透過影像說故事，發掘、體會基隆的美麗。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，比賽分成影片、攝影2類，另為尋找「民眾心目中的基隆獨有」新增攝影玩家組，只要上傳與基隆相關的照片，說明什麼是基隆獨有，還有機會贏得獎金。

曾姿雯說，今年也增加網路票選活動，讓民眾選出最具代表性的基隆新12景，投票的同時還能參加抽獎。

基隆市政府表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒雖延長至26日，但部分風景區及觀光據點，包括和平島公園、情人湖公園、外木山及暖東峽谷等已解除封閉。

市政府指出，民眾可在鬆綁期間到基隆景點拍攝，因應疫情，投稿內容不限今年的創作，只要是去年1月1日後的作品都可參加，影片長度只要1分鐘即可投稿。

觀銷處表示，通過評審入圍的影片可獲得補助2000元，首獎獎金12萬元，第2名獎金6萬元，第3名獎金3萬元；今年更增加網路人氣獎票選，獎金1萬元。

攝影部分，分別有「攝影專業組」及「網路玩家組」，「攝影專業組」總獎金17萬3500元，選出代表基隆的「基隆新12景」；「網路玩家組」則由網友票選出50名，前25名可以獲得獎金1000元，後25名可以獲得獎金500元。

觀銷處指出，參加攝影比賽，收件憑郵戳為主，截止日期為31日；影片比賽於官網上傳影片連結即可報名參賽，8月15日下午5時截止收件，詳情可上「美麗基隆」官網 （http://www.beautiful-keelung.tw/）查詢。