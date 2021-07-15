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首獎12萬元美麗基隆影片／攝影創作比賽起跑 總獎金48萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
首獎12萬元美麗基隆影片/攝影創作比賽起跑，總獎金48萬。圖／基隆市政府提供
首獎12萬元美麗基隆影片/攝影創作比賽起跑，總獎金48萬。圖／基隆市政府提供

連續3屆的美麗基隆影片創作比賽，一年比一年競爭，參與件數年年增加，參賽影片水準也逐年提升，讓「美麗基隆」影片創作比賽在北台灣創出名號，吸引不少影像創作者參與，今年邁入第4屆舉辦，即日起影片／攝影開始徵集，總獎金48萬6000元。

第4屆以「A city full of」為主題，廣邀民眾透過影像紀錄，結合創意發想及基隆之美，用影像來說故事，帶領更多人一同來發掘、體會基隆的美麗。即日起影片徵集至8月15日止，照片徵集至7月31日止。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，今年比賽活動分成影片、攝影兩組進行徵選創作，另為尋找「民眾心目中的基隆獨有」，新增攝影玩家組，只要上傳與基隆相關的照片，說明什麼是基隆獨有，還有機會贏得獎金。

此外，今年增加了網路票選活動的機制，讓民眾票選心目中的理想作品，選出最具代表性的基隆新12景，當然在投票的同時還能參加抽獎。歡迎市民及外縣市朋友將關於基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然景色、觀光景點、休閒旅遊、生活體驗、城市發展等作為拍攝素材，以不同角度呈現這座港都城市的魅力。

因目前全國三級警戒雖維持至7月26日，但部分風景區及觀光據點，包括和平島公園、情人湖公園、外木山、暖東峽谷等區域已解除封閉，民眾可運用這段鬆綁時間，稍微外出透透氣，至基隆的相關景點進行拍攝。因應疫情，投稿內容不限於2021年的創作，只要是2020年1月1日後創作的作品都可以參加，影片長度只要1分鐘即可投稿。

觀銷處說，在影片部分，通過評審入圍影片即可獲得補助新台幣2000元，首獎獎金新台幣12萬元，第二名獎金6萬元，第三名獎金3萬元。今年更增加網路人氣獎票選，獎金新台幣1萬元。攝影部分有攝影專業組及網路玩家組，比賽最後總決賽攝影專業組總獎金17萬3500元，選出可以代表基隆的「基隆新12景」；網路玩家組則由網友票選出50名，前25名可以獲得獎金1000元，後25名可以獲得獎金500元。

相關資訊請上網搜尋「美麗基隆」官網 http://www.beautiful-keelung.tw/， 詳閱及下載活動簡章。參加攝影組者，收件憑郵戳為主，截止日期至7月31日止；影片組於官網上傳影片連結即可報名參賽，至8月15日止。

基隆

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