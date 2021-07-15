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台東鳳梨釋迦進入幼果期 農改場籲注意粉介殼蟲

中央社 / 台東縣15日電

台東鳳梨釋迦進入幼果期，農委會台東區農業改良場今天指出，近日監測到粉介殼蟲發生，呼籲農民注意防治，避免影響外銷市場。

台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，台東地區鳳梨釋迦正值開花期（夏季修剪期）至營養生長（幼果期），經台東場監測發現卑南鄉鳳梨釋迦果園內有粉介殼蟲正處於若蟲期，且密度有上升趨勢。

台東場指出，粉介殼蟲在鳳梨釋迦強剪後多藏匿於樹幹縫隙或樹幹基部，於萌芽後移動至枝條、嫩梢取食繁殖，並逐步擴散至其他部位；結果期則移至果柄、果蒂，甚至果實上取食為害。

此外，粉介殼蟲分泌蜜露會吸引螞蟻取食，並誘發煤煙病影響果實外觀，降低商品價值，為影響果品外銷的重要因子。

台東地區農會表示，台東鳳梨釋迦主要外銷市場是中國，檢疫日趨嚴格，防治粉介殼蟲不僅能提升品質，也能占有外銷市場優勢。

台東場指出，粉介殼蟲防治藥劑及方法，可參考植物保護資訊系統，若有防治上問題也可洽台東場植物保護研究室（089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站（免付費專線電話：0800-069-880）。

台東 鳳梨 東區

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