因應27日解封推下次玩水券 和平島公園推4套票即起預約

基隆和平島公園預定若在7月27日解封後，將推出「換換氣」夏季限定活動﹗有「海邊空氣」、「自由空氣」、「秘境空氣」和「青草空氣」4種套票讓遊客選擇合適的方案。凡線上購買即日起到至26日門票即送「20元園內消費券」1張及「下次玩水券」1張。

和平島公園今天表示，13日微解封後，至26日期間每日限量開放並採線上實名制預約，無預約者不開放進入園區，同時每日分成四梯次分流，確保遊客間能保持適當的社交距離。

另外因應中央流行疫情指揮中心防疫規定，所有水域暫停開放，考量微解封期間未能下水體驗藍海水池、親親水池水池的遊客，和平島公園決定凡線上購買7月13日至26日之門票即送「20元園內消費券」1張及「下次玩水券」1張，消費卷可於島嶼物舍選物店及園內四家餐廳消費使用。而遊客更可憑「下次玩水券」於水域開放後免費入園再玩一次，享受海水泳池。

即日起接受線上預約，若於7月27日解封後，將推出「換換氣」夏季限定活動﹗「海邊空氣」、「自由空氣」、「秘境空氣」和「青草空氣」4種套票讓遊客選擇合適的方案。

希望與大自然融為一體可以選擇「青草空氣」，在大片草地上席地而坐，透過美食、美景為匱乏已久的心靈換換氣；「海邊空氣」最適合喜愛體驗生活美學，在專屬帳篷布置野餐道具，吹著海風及海浪聲，品嘗來自在地食材的美味。

育兒崩潰、極度需要呼吸自由空氣可以選擇「自由空氣」； 希望逃離人群，與好友自成一方的你可以選擇「秘境空氣」。

也可以選擇包島特別企畫─「我們的島 你來作主」一日島主專案，讓遊客獨享島上12小時的專屬時光，企畫特設島主私人管家，為各位島主安排各式各樣專屬行程。

詳細活動資訊請上和平島公園官方網站或粉絲團洽詢。

和平島公園微解封線上報名網址