聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應27日解封推下次玩水券 和平島公園推4套票即起預約
基隆和平島公園預定若在7月27日解封後，將推出「換換氣」夏季限定活動﹗有「海邊空氣」、「自由空氣」、「秘境空氣」和「青草空氣」4種套票讓遊客選擇合適的方案。凡線上購買即日起到至26日門票即送「20元園內消費券」1張及「下次玩水券」1張。
和平島公園今天表示，13日微解封後，至26日期間每日限量開放並採線上實名制預約，無預約者不開放進入園區，同時每日分成四梯次分流，確保遊客間能保持適當的社交距離。
另外因應中央流行疫情指揮中心防疫規定，所有水域暫停開放，考量微解封期間未能下水體驗藍海水池、親親水池水池的遊客，和平島公園決定凡線上購買7月13日至26日之門票即送「20元園內消費券」1張及「下次玩水券」1張，消費卷可於島嶼物舍選物店及園內四家餐廳消費使用。而遊客更可憑「下次玩水券」於水域開放後免費入園再玩一次，享受海水泳池。
即日起接受線上預約，若於7月27日解封後，將推出「換換氣」夏季限定活動﹗「海邊空氣」、「自由空氣」、「秘境空氣」和「青草空氣」4種套票讓遊客選擇合適的方案。
希望與大自然融為一體可以選擇「青草空氣」，在大片草地上席地而坐，透過美食、美景為匱乏已久的心靈換換氣；「海邊空氣」最適合喜愛體驗生活美學，在專屬帳篷布置野餐道具，吹著海風及海浪聲，品嘗來自在地食材的美味。
育兒崩潰、極度需要呼吸自由空氣可以選擇「自由空氣」； 希望逃離人群，與好友自成一方的你可以選擇「秘境空氣」。
也可以選擇包島特別企畫─「我們的島 你來作主」一日島主專案，讓遊客獨享島上12小時的專屬時光，企畫特設島主私人管家，為各位島主安排各式各樣專屬行程。
詳細活動資訊請上和平島公園官方網站或粉絲團洽詢。
「換換氣」活動預告網址
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言