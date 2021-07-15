台東原住民發祥地出現一隻「鹿」？ 民眾驚：太像了！

台東有民眾昨天在太麻里鄉三和海岸追尋南方藝術季作品時，意外發現對面的原住民發想地出現一隻「鹿」，原以為是有人刻意雕塑，走近一看才發現是一棵被修剪過的榕樹，只是正面角度看過去，就像一隻直立站者的鹿，看過都驚呼「太像了」。

「牠（鹿）就在對面看著我們！」李姓市民說，她和先生開車去找南迴藝術季的14件作品，其中一件在三和海岸，拍完照準備回去時，發現對面原住民發祥地，有一隻鹿的形體正看著他們，想說怎麼會有鹿，走過去看，原來是一棵被修剪的榕樹，實在太像鹿。