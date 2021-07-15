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台東原住民發祥地出現一隻「鹿」？ 民眾驚：太像了！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
正面角度看過去，就像一隻直立站者的鹿。圖／讀者提供
正面角度看過去，就像一隻直立站者的鹿。圖／讀者提供

台東有民眾昨天在太麻里鄉三和海岸追尋南方藝術季作品時，意外發現對面的原住民發想地出現一隻「鹿」，原以為是有人刻意雕塑，走近一看才發現是一棵被修剪過的榕樹，只是正面角度看過去，就像一隻直立站者的鹿，看過都驚呼「太像了」。

「牠（鹿）就在對面看著我們！」李姓市民說，她和先生開車去找南迴藝術季的14件作品，其中一件在三和海岸，拍完照準備回去時，發現對面原住民發祥地，有一隻鹿的形體正看著他們，想說怎麼會有鹿，走過去看，原來是一棵被修剪的榕樹，實在太像鹿。

當地村民說，這棵榕樹因多年前被颱風吹斷，被重新修剪過。有民眾說，「這是一隻水鹿化身一棵樹，守護著發祥地啦」。也有人開玩笑表示，果真是「鹿樹」，不是路樹

民眾原以為是有人刻意雕塑，走近一看才發現是一棵被修剪過的榕樹。圖／讀者提供
民眾原以為是有人刻意雕塑，走近一看才發現是一棵被修剪過的榕樹。圖／讀者提供
台東有民眾在太麻里鄉三和海岸追尋南方藝術季作品時，意外發現對面的原住民發想地出現一隻「鹿」的身影。圖／讀者提供
台東有民眾在太麻里鄉三和海岸追尋南方藝術季作品時，意外發現對面的原住民發想地出現一隻「鹿」的身影。圖／讀者提供

原住民 路樹

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