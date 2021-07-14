影／他們搬水泥上山幫老夫妻改善浴廁防跌 2老開心笑了
一對住在基隆市中正區一處半山腰鐵皮屋的八旬老夫妻，因浴室環境地面濕滑、照明光線不足且又沒有扶手欄杆，浴室空間有危險，曾有跌倒紀錄。天行者慈善協會今天前往協助改善居住環境，以人力搬運機具、水泥、沙石等協助房屋修繕，完成無障礙浴測空間。下午全部完工後，兩老看著閃亮亮的水槽盆，開心地笑了。
在沈哲宇職能治療師的無障礙評估及天行者團隊的施工專業合作下，經過多次的場勘及討論，今天從浴室及進出動線動工，天行者協會一組人馬一早就忙著拆除浴缸、熱水器移到室外、加裝燈具及新的水槽盆。另一組人員則忙著跟治療師確認房間、門口扶手的位置及門口的水泥斜坡鋪設，下午3點多全部完工。
協會執行長黃永翔說，今天很感謝典陽工程李潤宇總經理，及富創企業社殷純驥總經理幫忙，善盡企業社會責任參與公益關活動，出動8名技術人員施工，完成友善的無障礙居住環境。主要因失能的奶奶本身行動不便無法久站，還要照顧一樣年長的失智爺爺非常辛苦。尤其浴室的環境地面濕滑、照明光線不足又沒有扶手欄杆，又地處偏僻的半山腰，如發生意外令人擔心。
協會理事長李昌萬表示，日前協會接到照管中心的轉介，案家的爺爺患有失智症，協助照顧的奶奶則是失能者，經訪視後發現，居住環境需要打造無障礙空間、浴室防滑及扶手欄杆，但礙於公部門經費及施工項目有限，且涉及的工程項目及工序較為龐雜，不容易找到施工團隊願意承攬，施工經費往往超出補助費用，很感謝典陽工程及富創企業社的幫忙，才能完成這次的修繕任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言