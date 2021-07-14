影／他們搬水泥上山幫老夫妻改善浴廁防跌 2老開心笑了

一對住在基隆市中正區一處半山腰鐵皮屋的八旬老夫妻，因浴室環境地面濕滑、照明光線不足且又沒有扶手欄杆，浴室空間有危險，曾有跌倒紀錄。天行者慈善協會今天前往協助改善居住環境，以人力搬運機具、水泥、沙石等協助房屋修繕，完成無障礙浴測空間。下午全部完工後，兩老看著閃亮亮的水槽盆，開心地笑了。

在沈哲宇職能治療師的無障礙評估及天行者團隊的施工專業合作下，經過多次的場勘及討論，今天從浴室及進出動線動工，天行者協會一組人馬一早就忙著拆除浴缸、熱水器移到室外、加裝燈具及新的水槽盆。另一組人員則忙著跟治療師確認房間、門口扶手的位置及門口的水泥斜坡鋪設，下午3點多全部完工。

協會執行長黃永翔說，今天很感謝典陽工程李潤宇總經理，及富創企業社殷純驥總經理幫忙，善盡企業社會責任參與公益關活動，出動8名技術人員施工，完成友善的無障礙居住環境。主要因失能的奶奶本身行動不便無法久站，還要照顧一樣年長的失智爺爺非常辛苦。尤其浴室的環境地面濕滑、照明光線不足又沒有扶手欄杆，又地處偏僻的半山腰，如發生意外令人擔心。