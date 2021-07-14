單日逾30起有感地震 連花蓮人也喊受不了

據中央氣象局資訊，累計逾30起有感地震。花蓮縣民一早被震醒後，餘震不斷，震得頭暈，直呼快受不了；也有靠近震央的業者，才剛恢復營業就因地震導致設備毀損，再次停業。

據中央氣象局地震測報中心，今天自上午6時52分起至下午3時止，花蓮已連34震，規模介於5.2至3，其中最大的是上午6時52分震央位於花蓮縣吉安鄉，地震深度5.9公里，規模5.2，花蓮最大震度為5弱。

光是上午6時至8時許，2個小時內一連發生22起有感地震，連早已習慣地震的花蓮縣民都覺得不尋常。家住吉安鄉的王姓縣民說，花蓮常有地震，但像今天這麼密集的很少見，震到頭都暈了，會擔心是不是將有大地震發生，尤其2018年0206大地震發生前幾天，大小地震也是頻繁。

地震密集發生，在地臉書社團也熱烈討論，有網友說「住宅大樓有些人都在外面，不敢進屋內」、「在花蓮就是一日之計在於震啊」，也有人笑稱「花蓮人的鬧鐘就是這麼的天然樸實」。

位在花蓮壽豐鄉鹽寮海邊的景觀餐廳業者，好不容易等到微解封，才重新營業1天，今天就因地震導致店裡碗盤掉落、建築牆面裂開，連水塔也受損，無奈也只能緊急停業，損失粗估新台幣數萬元。

花蓮縣消防局今天指出，近來多起地震震央距離人口與建築物稠密的花蓮市、吉安鄉不遠，只要有感地震發生，消防局、警察局及建設處等縣府相關局處會立即派員在轄區內展開災情查報工作。

消防局長林文瑞呼籲民眾，預先做好防災的準備，遇到地震發生時做好「趴下、掩護、穩住」的自保動作，地震搖晃過後立即前往屋外空曠處；也應確認家具是否穩定固定於牆面，避免因晃動掉落砸傷家人。