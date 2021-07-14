台東縣府編4千多萬推縣內1日遊振興觀光 議員質疑效益

台東縣政府編4200萬元經費啟動第二階段振興方案，招待24000名縣民到縣內觀光旅遊暨附贈伴手禮。民進黨籍議員黃治維質疑其效益恐不大，建議取消計畫或將經費用在貧戶紓困。縣長饒慶鈴說：「會創造5倍經濟效益」。

饒慶鈴說，經費來源是今年熱氣球活動縮減下來的3600萬元，加上財經處把相關因疫情停辦下來的活動經費600萬元加起來，用來做為振興縣內觀光產業，台東人挺台東，把經費用在台東、留在台東。

她說，台東是主要產業就是觀光，2個月來沒有遊客、沒有人潮，相關觀光產業叫苦連天，把經費用在刀口上，這是身為地方父母官該做的事，預估4200萬元的旅遊消費，可創造5倍2億元的商機。

縣府啟動第二階段振興方案，推出「台東人挺台東」1日遊計畫，編列4200萬元招待共24000名縣民到台東市、縱谷、東海岸及南迴等4條縣內1日遊，同時讓縣內居住者了解縣政建設成果。

活動預算包括旅遊團活動預算3600萬、伴手禮600萬，每條路線900萬元，4條路線分別為150團，每團40人，總共24000人次。不過，這項計畫被綠營議員質疑其效益恐不大，且相關活動細節不夠周延。

黃治維說，全縣21萬人口，光24000人怎麼挑選？就有公平性的問題，疫情期間大家生活都苦哈哈，縣府推出免費搭車、吃2餐，還有禮物可以拿，這樣會願意再掏出腰包購買其他東西嗎？其計畫效益恐不大。

他說，現在疫情逐漸穩定中，有可能防疫警戒降級或解封後，大量遊客就會湧入台東，這筆經費或許可以用在刺激遊客消費的優惠上，或著直接補助給4500戶貧困家庭1萬元還比較實在一點。