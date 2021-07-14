花蓮市中原路地下道將重刷油漆 這些時段封閉請改道

連結花蓮市與吉安鄉的重要道路中原路地下道，因油漆已斑駁，市公所預計19日至21日封閉道路重漆牆面，16日下午也將封閉3小時進行前置作業，提醒用路人這些時段配合改道中華路或永吉牆通行。

花蓮市公所表示，中原路地下道牆面油漆嚴重斑駁，集水井溝蓋也因來往車輛長期輾壓而凹陷，為提供安全用路環境，市公所建設課將重新油漆地下道，相關計畫上月已送花蓮縣道路交通安全聯席會報備查。