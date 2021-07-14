花蓮市中原路地下道將重刷油漆 這些時段封閉請改道
連結花蓮市與吉安鄉的重要道路中原路地下道，因油漆已斑駁，市公所預計19日至21日封閉道路重漆牆面，16日下午也將封閉3小時進行前置作業，提醒用路人這些時段配合改道中華路或永吉牆通行。
花蓮市公所表示，中原路地下道牆面油漆嚴重斑駁，集水井溝蓋也因來往車輛長期輾壓而凹陷，為提供安全用路環境，市公所建設課將重新油漆地下道，相關計畫上月已送花蓮縣道路交通安全聯席會報備查。
市公所計畫19到21日進行地下道油漆工程，執行溝邊打除、牆面油漆及預拌混凝土澆置、水溝蓋放置固定等工項；工程開始前，16日下午1時30分至4時30分，清潔隊員也會前往先清洗牆面，為了施工，這些時段地下道兩側全面封閉，請民眾配合交維人員改道，以免造成自身及施工人員的危險。
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