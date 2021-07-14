快訊

影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4千萬招待縣民1日遊惹議 台東縣府：為振興觀光

中央社 / 台東縣14日電
台東縣政府編列新台幣4200萬元經費，將招待台東縣民2萬4000人次在縣內1日遊，引起外界質疑；縣長饒慶鈴也說明台東專屬的疫情振興規劃，希望透過「擴大內需」振興經濟，因熱氣球嘉年華活動將縮小規模，原編列的部分預算轉投入振興之用。中央社
台東縣政府編列新台幣4200萬元經費，將招待台東縣民2萬4000人次在縣內1日遊，引起外界質疑；縣長饒慶鈴也說明台東專屬的疫情振興規劃，希望透過「擴大內需」振興經濟，因熱氣球嘉年華活動將縮小規模，原編列的部分預算轉投入振興之用。中央社

台東縣政府編列新台幣4200萬元經費，將招待台東縣民2萬4000人次在縣內1日遊，引起外界質疑。縣府今天表示，是希望在疫情減緩後振興台東觀光。

台東縣政府最近在網站上貼出招標公告，總計有5個標案，分別是振興推廣伴手禮採購案600萬元，以及台東縣內台東市、南迴線、縱谷線、東海岸線4條路線的1日遊，每條路線900萬元，預計7月19日招標。

5個標案總計4200萬元，內容是安排2萬4000人次的台東縣民在縣內1日遊，供午餐和晚餐，每餐不得低於400元，必須於今年12月10日前完成。

台東縣政府表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩之際，為振興以觀光產業為主的台東縣轄內分區景氣復甦，因此安排縣內微旅行，同時讓縣內居住者了解台東縣重要縣政建設成果。

台東縣長饒慶鈴也說明台東專屬的疫情振興規劃，希望透過「擴大內需」振興台東經濟，因熱氣球嘉年華活動將縮小規模，原編列的部分預算轉投入振興之用。

饒慶鈴表示，首波計畫以4200萬元預算行銷台東在地產品，並推出專屬台東人的在地微旅行，透過到部落、社區旅遊，及購買在地伴手禮刺激消費，預計創造5倍達2億元的商機，透過商業運作機制，讓基層的旅遊、交通運輸、餐飲、農業等動起來，進一步復甦經濟。

台東縣議員黃治維今天在縣政府招標網站發現這5個標案，他說，總共4個路線，預計每個路線150團，每團40人，總共2萬4000人次，加上伴手禮，他質疑台東縣民參加台東縣內的旅遊是否有實質意義，對振興經濟的效益在哪裡。

黃治維說，台東縣政府將斥資4200萬招待台東縣民縣內1日遊，還不如每戶發1萬元，可補助4000多戶貧困家庭。台東縣政府也未向議會報告經費來源，「我不能接受這樣消化經費」。

民眾紛紛在黃治維的臉書留言「應該要幫助弱勢及受疫情影響沒收入的家庭」、「亂花錢，何不做一些基礎建設」、「4200萬這樣花，不如拿來照顧偏鄉兒童，提高偏鄉教育資源」。

台東 疫情 饒慶鈴 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

台東197縣道改善工程最後一哩路 池上、關山段10月完工

台東首座鳳梨加工中心營運 有利調節供需

台東首座鳳梨加工中心啟用 將調節鳳梨供需

餐廳內用多數縣市逆時中 台東連30+0：可內用

相關新聞

4千萬招待縣民1日遊惹議 台東縣府：為振興觀光

台東縣政府編列新台幣4200萬元經費，將招待台東縣民2萬4000人次在縣內1日遊，引起外界質疑。縣府今天表示，是希望在疫...

真的秒殺！花蓮殘劑網路預約「1秒成功」 網友質疑外掛

花蓮殘劑施打採線上預約，今天上午8時起開放登記，竟有高手只花1秒鐘就完成預約，因必須輸入姓名、身分證字號和電話號碼3項資...

朝聖「南澳金城武樹」 超美銀河照曝光

台東池上伯朗大道的金城武樹遠近馳名，宜蘭也有縮小版「南澳金城武樹」，筆直道路旁的稻田，方圓逾10甲，尤其夜晚的銀河景致絕...

宜縣防疫旅館檢疫滿才清廚餘？ 衛生局：會加強改善

宜蘭縣議會今天進行衛生局、社會處業務質詢，民進黨議員呂惠卿就說，有民眾反映縣內的防疫旅館環境不佳、入住房型與預期不符，也...

芒果界LV美譽 花蓮夏雪芒果香甜上市

花蓮縣5年多前引進夏雪芒果種植，品質與產量逐步成長，近日進入產期，主要產地在卓溪鄉，平均1個月可產1000到1500箱，...

台東首座鳳梨加工中心 啟用

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，成為全縣第一座鳳梨加工中心，縣長饒慶鈴昨發給工廠登記證，希望啟用後可調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。