4千萬招待縣民1日遊惹議 台東縣府：為振興觀光

台東縣政府編列新台幣4200萬元經費，將招待台東縣民2萬4000人次在縣內1日遊，引起外界質疑。縣府今天表示，是希望在疫情減緩後振興台東觀光。

台東縣政府最近在網站上貼出招標公告，總計有5個標案，分別是振興推廣伴手禮採購案600萬元，以及台東縣內台東市、南迴線、縱谷線、東海岸線4條路線的1日遊，每條路線900萬元，預計7月19日招標。

5個標案總計4200萬元，內容是安排2萬4000人次的台東縣民在縣內1日遊，供午餐和晚餐，每餐不得低於400元，必須於今年12月10日前完成。

台東縣政府表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩之際，為振興以觀光產業為主的台東縣轄內分區景氣復甦，因此安排縣內微旅行，同時讓縣內居住者了解台東縣重要縣政建設成果。

台東縣長饒慶鈴也說明台東專屬的疫情振興規劃，希望透過「擴大內需」振興台東經濟，因熱氣球嘉年華活動將縮小規模，原編列的部分預算轉投入振興之用。

饒慶鈴表示，首波計畫以4200萬元預算行銷台東在地產品，並推出專屬台東人的在地微旅行，透過到部落、社區旅遊，及購買在地伴手禮刺激消費，預計創造5倍達2億元的商機，透過商業運作機制，讓基層的旅遊、交通運輸、餐飲、農業等動起來，進一步復甦經濟。

台東縣議員黃治維今天在縣政府招標網站發現這5個標案，他說，總共4個路線，預計每個路線150團，每團40人，總共2萬4000人次，加上伴手禮，他質疑台東縣民參加台東縣內的旅遊是否有實質意義，對振興經濟的效益在哪裡。

黃治維說，台東縣政府將斥資4200萬招待台東縣民縣內1日遊，還不如每戶發1萬元，可補助4000多戶貧困家庭。台東縣政府也未向議會報告經費來源，「我不能接受這樣消化經費」。

民眾紛紛在黃治維的臉書留言「應該要幫助弱勢及受疫情影響沒收入的家庭」、「亂花錢，何不做一些基礎建設」、「4200萬這樣花，不如拿來照顧偏鄉兒童，提高偏鄉教育資源」。