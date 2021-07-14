真的秒殺！花蓮殘劑網路預約「1秒成功」 網友質疑外掛

花蓮殘劑施打採線上預約，今天上午8時起開放登記，竟有高手只花1秒鐘就完成預約，因必須輸入姓名、身分證字號和電話號碼3項資料，還有驗證碼把關，讓網友大呼1秒實在太扯了，質疑是否有「外掛程式」偷跑？

縣長徐榛蔚表示，感謝教育處教網中心協助設計系統，也有設防火牆，希望讓長者簡單、方便、明瞭進入系統預約施打，但系統上線後，持續有資訊高手不斷攻擊系統；衛生局長朱家祥說，當時設計者曾計算，完成一個預約約需20秒，今天很多網友在討論「1秒達陣」是不是不合理，在系統設計過程難免有些不完美之處，希望精通電腦的高手饒了花蓮縣預約系統，讓系統可以正常運作，幫助更多需要的鄉親。

另外，今天大型施打站結束後，未來疫苗施打都會在醫療院所精準預約施打，朱家祥說，基本上未來就沒有殘劑了。

花蓮殘劑原本採現場排隊，這個月3日開放第一天引起「跑百米」爭議後，立即改為線上預約，在縣府開放大型接種站施打當天上午8時，系統才會開放，預約成功者當天下午可接種。

縣府本月兩波針對長者施打莫德納疫苗，殘劑相當搶手，各接種站殘劑預約都迅速額滿，但以往輸入資料到預約完成至少要3秒鐘，今天花蓮市中華國小接種站出現1秒完成的「秒殺」新紀錄，第二名也很快，2秒內完成，排序第3則花了6秒鐘才完成。

「1秒合理嗎？」這樣的手速讓網友議論紛紛，直呼太扯，還有網友說，上系統查看各接種站預約狀況，看了一圈，竟有3人是在2秒內完成。楊姓網友分析，6秒鐘還算合理，1秒鐘實在太扯了。