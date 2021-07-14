快訊

影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的秒殺！花蓮殘劑網路預約「1秒成功」 網友質疑外掛

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣殘劑預約超搶手，今天有民眾花1秒登記完成，讓網友議論紛紛。記者王燕華／攝影
花蓮縣殘劑預約超搶手，今天有民眾花1秒登記完成，讓網友議論紛紛。記者王燕華／攝影

花蓮殘劑施打採線上預約，今天上午8時起開放登記，竟有高手只花1秒鐘就完成預約，因必須輸入姓名、身分證字號和電話號碼3項資料，還有驗證碼把關，讓網友大呼1秒實在太扯了，質疑是否有「外掛程式」偷跑？

縣長徐榛蔚表示，感謝教育處教網中心協助設計系統，也有設防火牆，希望讓長者簡單、方便、明瞭進入系統預約施打，但系統上線後，持續有資訊高手不斷攻擊系統；衛生局長朱家祥說，當時設計者曾計算，完成一個預約約需20秒，今天很多網友在討論「1秒達陣」是不是不合理，在系統設計過程難免有些不完美之處，希望精通電腦的高手饒了花蓮縣預約系統，讓系統可以正常運作，幫助更多需要的鄉親。

另外，今天大型施打站結束後，未來疫苗施打都會在醫療院所精準預約施打，朱家祥說，基本上未來就沒有殘劑了。

花蓮殘劑原本採現場排隊，這個月3日開放第一天引起「跑百米」爭議後，立即改為線上預約，在縣府開放大型接種站施打當天上午8時，系統才會開放，預約成功者當天下午可接種。

縣府本月兩波針對長者施打莫德納疫苗，殘劑相當搶手，各接種站殘劑預約都迅速額滿，但以往輸入資料到預約完成至少要3秒鐘，今天花蓮市中華國小接種站出現1秒完成的「秒殺」新紀錄，第二名也很快，2秒內完成，排序第3則花了6秒鐘才完成。

「1秒合理嗎？」這樣的手速讓網友議論紛紛，直呼太扯，還有網友說，上系統查看各接種站預約狀況，看了一圈，竟有3人是在2秒內完成。楊姓網友分析，6秒鐘還算合理，1秒鐘實在太扯了。

網友分析，縣府的殘劑預約系統並沒辦法先輸入資料，就算8點開放後立刻按進去頁面，資料都是自動填入，但驗證法都是算數，輸入也要時間，最後才能按送出，這些動作能在1秒內完成，實在很佩服；有網友懷疑和當年搶車票一樣，有人專門寫程式在搶預約。

花蓮縣殘劑預約超搶手，花蓮市中華國小接種站，今有民眾花1秒就登記完成，讓網友議論紛紛。圖／擷取自花蓮縣政府疫苗預約系統
花蓮縣殘劑預約超搶手，花蓮市中華國小接種站，今有民眾花1秒就登記完成，讓網友議論紛紛。圖／擷取自花蓮縣政府疫苗預約系統

殘劑 疫苗

延伸閱讀

迎接微解封觀光人潮 花蓮12衛生所設篩檢站

花蓮疫情剩1人重症住院 「暖心食堂」助逾6千人次

花蓮長者施打率不到四成 縣府下修接種年齡到71歲以上

百米賽跑搶殘劑引民怨 徐榛蔚三度致歉盼能採購疫苗

相關新聞

4千萬招待縣民1日遊惹議 台東縣府：為振興觀光

台東縣政府編列新台幣4200萬元經費，將招待台東縣民2萬4000人次在縣內1日遊，引起外界質疑。縣府今天表示，是希望在疫...

真的秒殺！花蓮殘劑網路預約「1秒成功」 網友質疑外掛

花蓮殘劑施打採線上預約，今天上午8時起開放登記，竟有高手只花1秒鐘就完成預約，因必須輸入姓名、身分證字號和電話號碼3項資...

朝聖「南澳金城武樹」 超美銀河照曝光

台東池上伯朗大道的金城武樹遠近馳名，宜蘭也有縮小版「南澳金城武樹」，筆直道路旁的稻田，方圓逾10甲，尤其夜晚的銀河景致絕...

宜縣防疫旅館檢疫滿才清廚餘？ 衛生局：會加強改善

宜蘭縣議會今天進行衛生局、社會處業務質詢，民進黨議員呂惠卿就說，有民眾反映縣內的防疫旅館環境不佳、入住房型與預期不符，也...

芒果界LV美譽 花蓮夏雪芒果香甜上市

花蓮縣5年多前引進夏雪芒果種植，品質與產量逐步成長，近日進入產期，主要產地在卓溪鄉，平均1個月可產1000到1500箱，...

台東首座鳳梨加工中心 啟用

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，成為全縣第一座鳳梨加工中心，縣長饒慶鈴昨發給工廠登記證，希望啟用後可調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。