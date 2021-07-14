朝聖「南澳金城武樹」 超美銀河照曝光

台東池上伯朗大道的金城武樹遠近馳名，宜蘭也有縮小版「南澳金城武樹」，筆直道路旁的稻田，方圓逾10甲，尤其夜晚的銀河景致絕美如畫，近期更吸引攝影愛好者前往朝聖。喜歡攝影的宜蘭地方法院警長傅家祥提到，前天去現場時，旁邊2、3人站一排也在拍，「以攝影點來講，這樣算很少人。」

宜蘭人的傅家祥說，美景需要被發現，這還是台北朋友分享才知道，12日獨自驅車去拍攝，停留約莫2小時。他回想那天，「當時快8點，天空都是雲，忽然間散開」，美景當前趕緊紀錄銀河版的南澳金城武樹。

傅家祥說，銀河5月到8月是橫的，之後會慢慢斜上去變成直的，其拍攝技巧要高ISO、大光圈鏡頭，以及約30秒的快門，光圈越大的鏡頭就越燒錢。他分享，攝影沒有相當興趣做不來，常常為了一張照片等待許久，美照背後都是長年經驗與學習來的。

其實，大南澳地區以行政區畫分為蘇澳鎮、南澳鄉，「南澳金城武樹」是位在蘇澳鎮朝陽里，里長李順義就說，我們還真不知道這名字，「年輕人幫我們取的。南強里長潘振忠也納悶在哪，原來是在南澳溪出海口不遠處，「民眾一大早都會在那邊運動。」因為周圍種稻米，看起來就很像金城武樹。