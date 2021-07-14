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各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

傳醫師減薪釀離職潮 部立基隆醫院：人事穩定

中央社 / 基隆14日電

媒體報導，衛生福利部基隆醫院急診科醫師傳遭減薪15%，醞釀集體離職。院方表示，受到疫情影響，醫療收入減少，醫師能領到的獎勵金比疫情前少，但院內人力穩定，沒有離職潮。

媒體報導，去年5月起，基隆醫院大砍急診醫師15%薪水，減薪至今已超過1年，看不到院方積極作為，甚至醫師要在戶外設看診區，院方要醫師自行籌措經費，醫師努力弄來的醫療貨櫃屋，卻被院方刁難胎死腹中，正醞釀集體離職。

基隆醫院副院長羅景全今天表示，自去年1月底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，基隆醫院為基隆市衛生局指定的應變醫院，積極配合空出原有一般病房，變更為收治疑似或確診病人的專責病房，以及民眾預期心理影響，嚴重影響服務量及醫療收入。

羅景全說，醫師的薪水主要包含薪資和獎勵金2部分，疫情期間另有防疫津貼，醫師的薪資和防疫津貼依規定發放未有刪減，但的確因醫院盈餘受到影響，醫師能領到的獎勵金也許會比疫情前減少。

羅景全表示，疫情期間醫護人員壓力很大，可以理解基層醫師的工作非常辛苦，院方會加以關懷和溝通，但疫情發生以來，院內人力並沒有所謂「離職潮」問題，一直保持穩定狀況，提供民眾很好的醫療服務。

此外，羅景全說，配合政府政策，基隆醫院在停車場設置社區篩檢站，資源皆由政府補助及民間自發捐贈，並無請同仁自行籌措經費，相關設備及物資充足無虞，提供員工及民眾安全就醫環境，當然也要考量空間侷限及實際使用情形，發揮最大效益。

醫師 疫情 基隆

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