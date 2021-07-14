2老住鐵皮屋曾跌倒 天行者人力搬運修房屋改善浴室安全
2名分別為七旬、八旬夫妻，住在基隆市中正區一處斜坡上的鐵皮屋，因浴室環境地面濕滑、照明光線不足且又沒有扶手欄杆，浴室空間有危險，曾有跌倒紀錄。天行者慈善協會志工今天前往協助改善居住環境，大熱天下，志工以人力搬運機具，還有水泥、沙石協助房屋修繕，打造無障礙環境安全的浴室空間。
今天上午志工一起以人力方式搬運機具、水泥、沙石等材料，天氣炎熱，熱到大家都快昏倒，但沒有人停下腳步，很快就走到一位半山腰的鐵皮屋，雖然都汗流浹背，但沒有人喊累，因為「天行者再度出任務」。
天行者慈善協會理事長李昌萬表示，日前接到照管中心轉介，案爺爺患有失智症，照顧的奶奶則是失能者，經訪視後發現，居住環境需要打造無障礙空間、浴室防滑及扶手欄杆，但礙於公部門經費及施工項目有限，不容易找到施工者，施工經費往往超出補助費用，感謝典陽工程及富創企業社的幫忙，完成修繕任務。
執行長黃永翔說，失能的奶奶本身行動不便無法久站，還要照顧一樣年長的失智爺爺非常辛苦。尤其浴室的環境地面濕滑、照明光線不足又沒有扶手欄杆，又地處偏僻的半山腰，如發生意外令人擔心。
老夫妻同住，兒媳會不定時返家照顧，住家出入口有兩格台階，浴室地面較為濕滑，且採光不佳，導致2老有幾次跌倒紀錄，基隆市長期照顧管理中心結合長照專業治療師及天行者協會協助房屋修繕、無障礙環境改造。
經多次的場勘及討論，從浴室及進出動線安全開始改善，先除浴缸、熱水器移到室外，再加裝燈具及新的水槽盆。從從房間、門口扶手的位置及門口的水泥斜坡鋪設無障礙空間及相關設施。
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