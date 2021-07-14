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宜縣防疫旅館檢疫滿才清廚餘？ 衛生局：會加強改善
宜蘭縣議會今天進行衛生局、社會處業務質詢，民進黨議員呂惠卿就說，有民眾反映縣內的防疫旅館環境不佳、入住房型與預期不符，也有廚餘得等到居家檢疫期滿才要處理的情形。衛生局長徐迺維回應，可能是溝通問題，在服務滿意度會努力加強。
呂惠卿提到，民眾選擇防疫旅館的對外窗房型，每日含餐2400元、空間有5.5坪，入住卻是無窗房，經反映才換房。她也說，民眾住房期間，活動少、食慾小，就會產生廚餘，結果向防疫旅館反映，對方回應要等到檢疫期滿才處理。只是天氣熱，廚餘放1天會有味道，呂惠卿認為時間隔太久了。
另外，有人反映，網路照片和實際房況有落差，看照片裝潢乾淨，現場床單卻有污漬。呂惠卿就說，民眾入住防疫旅館，像被當有傳染病的人，有種次級消費者的感覺，同時建議衛生局可以派員常常巡視，或是製作網路滿意度調查，了解防疫旅館不足之處，以維持服務品質。
衛生局長徐迺維回應，防疫旅館的動線、清消都是優先考量之處，好還要更好，針對上述狀況，他表示可能是溝通問題，在服務滿意度會再努力加強。
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