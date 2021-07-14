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芒果界LV美譽 花蓮夏雪芒果香甜上市

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣卓溪鄉是夏雪芒果的主要產區，近日進入產季。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣卓溪鄉是夏雪芒果的主要產區，近日進入產季。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣5年多前引進夏雪芒果種植，品質與產量逐步成長，近日進入產期，主要產地在卓溪鄉，平均1個月可產1000到1500箱，農業處表示將協助行銷及產銷履歷、集團產區驗證，做好分級行銷。正在當地打造水力電廠的世豐電力也共襄盛舉採購650箱，力挺小農。

縣府農業處長吳昆儒說，夏雪芒果由高雄農改場研發育成，是台灣第一個有專屬身分證的芒果品種。夏雪芒果集結土芒果、愛文與金煌的優點，果肉飽滿多汁，有「芒果界LV」的美稱。

花蓮縣5年多前引進種植，目前全縣共4個產銷班，每年6到7月是產期，今年價格上品1公斤約250元，每盒3公斤。產銷班長田東昇表示，當地除了夏雪品種，今年還首度生產銷售特A級蜜雪芒果，都是採用自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果在果樹上自然熟成，味道更香甜可口。

疫情影響，台灣今年包含芒果等農產品外銷訂單也受阻，縣長徐榛蔚關心卓溪芒果產銷狀況，縣府農業處也前往勘查。農業處長吳昆儒感謝玉溪地區農會第一時間訂購，表示會輔導產銷班參與產銷履歷及集團產區驗證，做好分級行銷。

不只縣府和農會積極支持，正在卓溪鄉豐坪溪及其支流打造兩個水力電廠的世豐電力也下單訂購650箱，力挺小農度過疫情難關。有意訂購可洽：芒果產銷班班長第7班周班長 0917170489、第8班田班長（03）8881793。

世豐電力總經理李錦浚（中）採購650箱花蓮芒果。圖／世豐電力提供
世豐電力總經理李錦浚（中）採購650箱花蓮芒果。圖／世豐電力提供
花蓮縣卓溪鄉夏雪芒果近日進入產期。圖／世豐電力提供
花蓮縣卓溪鄉夏雪芒果近日進入產期。圖／世豐電力提供
花蓮縣卓溪鄉夏雪芒果近日進入產季。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣卓溪鄉夏雪芒果近日進入產季。圖／花蓮縣政府提供

芒果 疫情 農會

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