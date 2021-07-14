芒果界LV美譽 花蓮夏雪芒果香甜上市

花蓮縣5年多前引進夏雪芒果種植，品質與產量逐步成長，近日進入產期，主要產地在卓溪鄉，平均1個月可產1000到1500箱，農業處表示將協助行銷及產銷履歷、集團產區驗證，做好分級行銷。正在當地打造水力電廠的世豐電力也共襄盛舉採購650箱，力挺小農。

縣府農業處長吳昆儒說，夏雪芒果由高雄農改場研發育成，是台灣第一個有專屬身分證的芒果品種。夏雪芒果集結土芒果、愛文與金煌的優點，果肉飽滿多汁，有「芒果界LV」的美稱。

花蓮縣5年多前引進種植，目前全縣共4個產銷班，每年6到7月是產期，今年價格上品1公斤約250元，每盒3公斤。產銷班長田東昇表示，當地除了夏雪品種，今年還首度生產銷售特A級蜜雪芒果，都是採用自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果在果樹上自然熟成，味道更香甜可口。

因疫情影響，台灣今年包含芒果等農產品外銷訂單也受阻，縣長徐榛蔚關心卓溪芒果產銷狀況，縣府農業處也前往勘查。農業處長吳昆儒感謝玉溪地區農會第一時間訂購，表示會輔導產銷班參與產銷履歷及集團產區驗證，做好分級行銷。