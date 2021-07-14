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魚體首次植入發報器 台東富山保育區追蹤魚生態

中央社 / 台東縣14日電

台東富山水產動植物繁殖保育區首次在魚體植入發報器，日前已收到訊號回報，未來將擴大裝置在鸚哥魚類上，了解附近魚類生態，推動海洋保育工作。

台東縣政府農業處長許家豪今天表示，今年5月農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心首度在富山保育區內設置3處超音波接收站，並選定2尾三葉唇魚及2尾海雞母笛鯛活魚樣本，以手術方式將發報器植入魚體腹部後縫合。

接著監測這些魚種在保育區內移動與進出保育區之活動行為，至今已順利接收到這4尾魚所發出的超音波訊號，下半年度預計再增加4尾鸚哥魚類魚種配置超音波發報器。

另外，也計畫針對在保育區外進行採捕作業之地區漁船，分析其漁獲組成與經濟效益。

許家豪表示，台東富山水產動植物繁殖保育區於民國94年成立至今，在當地社區民眾及志工辛苦管理維護下，復育成效良好，魚類資源豐富多樣，但在過去並未進行相關的科學驗證，今年度計畫成果應可以作為保育區經營成效驗證，並藉以推動海洋保育工作。

台東

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