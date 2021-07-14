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東部鳳梨盛產 農糧署啟動收購加工措施

中央社 / 花蓮縣14日電

東部鳳梨盛產，農糧署東區分署啟動鳳梨收購加工措施，輔導產地農會及加工業者以每公斤10元以上價格收購鳳梨鮮果，產製果乾、餡料等多元化產品，助延長保存期限及加值利用。

農糧署東區分署今天表示，今年因氣候較往常炎熱，果品生長及成熟快速，加上夏季果品選擇性多樣，鳳梨的銷售面臨較大競爭。為確保市場信心及穩定產地鳳梨價格，東區分署已公告啟動鳳梨收購加工措施。

執行期間自6日至31日止，目前已輔導花蓮縣瑞穗鄉農會及台東縣鹿野地區農會辦理收購加工，每公斤新台幣10元以上，採購數量預計120公噸，將產製鳳梨果乾、鳳梨餡料等多元化產品，可延長鳳梨的供應期，也讓消費者有更多樣化的選擇，拓展東部鳳梨市場通路。

農糧署東區分署說明，除加工輔導外，也輔導產地農民團體以網路、電商等方式，因應疫情時期的宅經濟，協助農民開展多元行銷通路。

東區分署指出，東部鳳梨主要種植地區為花蓮縣的瑞穗鄉、台東縣鹿野、延平、東河及成功等鄉鎮，栽種面積約425公頃，年產量約1萬5000公噸，產期在7、8月，栽種品種以金鑽鳳梨及開英種土鳳梨為主。

鳳梨 東區 農會

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