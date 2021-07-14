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花蓮上午逾20起有感地震 市區老屋鐵片、水泥剝落

中央社 / 花蓮縣14日電

據中央氣象局資訊，花蓮今天上午發生逾20起有感地震，包含1起芮氏規模5.2地震，市區一間老屋鐵片、水泥剝落，所幸並未造成災情，公路單位也加強巡視道路狀況。

根據氣象局資訊，今天上午6時52分發生芮氏規模5.2地震，地震深度5.9公里，震央位於花蓮縣吉安鄉，最大震度花蓮縣5弱，截至上午9時，連續22起有感地震。

花蓮市光復街一處民宅，疑因老舊，原本就有水泥剝落問題，店家在鐵捲門貼上告示，請民眾小心，今早地震後，大塊鐵片、水泥掉落路面，所幸沒有造成傷亡，現場放置三角錐警示。

花蓮縣消防局指出，目前沒有接獲災情通報電話，已派出各分隊進行災情查報。

公路總局第四養護工程處指出，已立即派員巡查省道路況，並無災情，交通維持正常通行，並呼籲民眾，地震過後山區容易發生坍方、落石，非必要請勿進入山區道路。

地震 氣象局 老屋

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