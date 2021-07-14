花蓮上午逾20起有感地震 市區老屋鐵片、水泥剝落
據中央氣象局資訊，花蓮今天上午發生逾20起有感地震，包含1起芮氏規模5.2地震，市區一間老屋鐵片、水泥剝落，所幸並未造成災情，公路單位也加強巡視道路狀況。
根據氣象局資訊，今天上午6時52分發生芮氏規模5.2地震，地震深度5.9公里，震央位於花蓮縣吉安鄉，最大震度花蓮縣5弱，截至上午9時，連續22起有感地震。
花蓮市光復街一處民宅，疑因老舊，原本就有水泥剝落問題，店家在鐵捲門貼上告示，請民眾小心，今早地震後，大塊鐵片、水泥掉落路面，所幸沒有造成傷亡，現場放置三角錐警示。
花蓮縣消防局指出，目前沒有接獲災情通報電話，已派出各分隊進行災情查報。
公路總局第四養護工程處指出，已立即派員巡查省道路況，並無災情，交通維持正常通行，並呼籲民眾，地震過後山區容易發生坍方、落石，非必要請勿進入山區道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言