今晨花蓮13次有感地震 居民：搖到懷疑人生
根據中央氣象局發布的地震報告，目前花蓮已有13起地震，其中最大的是上午6時52分地震，規模達到5.2，花蓮市、鹽寮最大震度達5弱級。目前消防局尚未收到災情電話，派出各分隊查報。連續幾次地震也讓許多花蓮人嚇到，直呼「搖到懷疑人生」，好幾次餘震也開玩笑是「微地震」。
今天一早發生地震，花蓮縣消防局表示，目前無災情報案電話，正持續監控中，已派出各分隊進行災情查報。
公路總局第四區養護工程處指出，花蓮縣境內花蓮市、鹽寮最大震度達5弱級，銅門、水璉、磯崎、西寶最大震度達4級，已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。呼籲用路人地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。
連續幾次的大小地震讓花蓮人也嚇到，紛紛留言「平安，但真的很害怕」、「搖到懷疑人生」、「搖好多次，是微地震」，還有人開玩笑說「震撼教育ㄧ下這個微解封的台灣」、「好像只有花蓮影響比較大，趕快宣傳出去，讓大家不敢來」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言