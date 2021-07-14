今晨花蓮13次有感地震 居民：搖到懷疑人生

根據中央氣象局發布的地震報告，目前花蓮已有13起地震，其中最大的是上午6時52分地震，規模達到5.2，花蓮市、鹽寮最大震度達5弱級。目前消防局尚未收到災情電話，派出各分隊查報。連續幾次地震也讓許多花蓮人嚇到，直呼「搖到懷疑人生」，好幾次餘震也開玩笑是「微地震」。

今天一早發生地震，花蓮縣消防局表示，目前無災情報案電話，正持續監控中，已派出各分隊進行災情查報。

公路總局第四區養護工程處指出，花蓮縣境內花蓮市、鹽寮最大震度達5弱級，銅門、水璉、磯崎、西寶最大震度達4級，已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。呼籲用路人地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

連續幾次的大小地震讓花蓮人也嚇到，紛紛留言「平安，但真的很害怕」、「搖到懷疑人生」、「搖好多次，是微地震」，還有人開玩笑說「震撼教育ㄧ下這個微解封的台灣」、「好像只有花蓮影響比較大，趕快宣傳出去，讓大家不敢來」。