快訊

唐鳳系統鬧烏龍傍晚突更正 「單選AZ疫苗者」僅6.3萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆嶼重新開放 453人預約搶在第1個周休2日登島

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島。圖／基市府提供

5月15日起封島的基隆嶼，今天開放預約出遊，24日周末開放登島。基隆市政府統計已有超過1000名遊客預約，想在24日首日登島的有246人，隔天也有207人登記。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，配合中央流行疫情指揮中心宣布最新防疫警戒措施，市府訂定基隆嶼總量管制及相關防疫規定，提供旅客安心旅遊環境。

基隆嶼每日登島總人數原限定1200人，微解封期間降載為7成，上限為840人。船隻載客數也降載為7成，並提前在下午4點後不開放登島，也會要求業者、導遊等相關人員，落實各項防疫措施。

基市府2019年間開放民眾登島旅遊，今年原訂3月15日到10月31日開放基隆嶼登島，但因疫情，5月15日起封島，先前已有2萬9936人登島。

觀銷處表示，旅客登上基隆嶼除可尋訪基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼8號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖及基隆嶼燈塔等「基隆嶼10景」，也可以在「環島成就達成」及「登頂成功證明」打卡點拍照合影。

曾姿雯說，基隆嶼登島旅客需配合中央防疫措施規定，戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，維護自身及其他民眾安全。

市府會派專人督導船家落實防疫措施，如有未落實總量管制及相關防疫規定，將依傳染病防治法裁處及實施違規計點，作為隔年核准登島營運資格參考，以守護遊客健康及安全。

基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島，遊客可在「登頂成功證明」打卡點拍照合影。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島，遊客可在「登頂成功證明」打卡點拍照合影。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島，遊客可在「環島成就達成」打卡點拍照合影。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島，遊客可在「環島成就達成」打卡點拍照合影。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放登島。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放遊客搭船登島。圖／基市府提供
基隆嶼今起開放預約出遊，24日周末開放遊客搭船登島。圖／基市府提供

基隆嶼 疫情

延伸閱讀

微解封遇大雨…逢甲夜市五成擺攤 民眾衝網紅攤變好買

台中中華路夜市復業 非飲食攤還得等解封業者叫苦

微解封首日逛夜市民眾攤商變少了 嘉縣稽查未發現違規

影／台南市新成功夜市今晚復業 南警加強防疫稽查

相關新聞

基隆嶼重新開放 453人預約搶在第1個周休2日登島

5月15日起封島的基隆嶼，今天開放預約出遊，24日周末開放登島。基隆市政府統計已有超過1000名遊客預約，想在24日首日...

影／微解封入境隨俗 業者：規定改就跟、沒的話就這樣子

台灣觀光巴士協會「微解封」首團今天到基隆遊玩，面臨用餐難題。出團業者李奇獄說，遊樂園的餐廳可以外帶，但在外面不能吃，變成...

頭城甜心芭樂「吃軟不吃硬」 長輩送禮最佳選擇

宜蘭頭城的甜心芭樂，有別於一般硬質芭樂的口感，果皮白皙軟嫩，被稱為「吃軟不吃硬」的孝心芭樂。7月正值產季，中華郵政宜蘭郵...

台東197縣道改善工程最後一哩路 池上、關山段10月完工

台東縣政府辦理197縣道施工拓寬池上鄉振興村到關山鎮電光里道路及新建2座橋梁，瓶頸路段截彎取直。縣長饒慶鈴今前往了解施工...

台東連33天零確診 逢微解封「漂鳥197」活動開辦

台東縣今天連33天零本土確診，適逢微解封，縣內部分活動已恢復，景區也局部開放，如水土保持局就在197縣道辦「縱谷大地藝術...

影／基隆自來水管埋地底幾十年 蘇貞昌驚訝竟變這模樣

行政院長蘇貞昌今天到基隆過港路、仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形，看到汰換的老舊自來水管內緣，布滿碳酸鈣、碳酸鎂產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。