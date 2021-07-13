基隆嶼重新開放 453人預約搶在第1個周休2日登島

5月15日起封島的基隆嶼，今天開放預約出遊，24日周末開放登島。基隆市政府統計已有超過1000名遊客預約，想在24日首日登島的有246人，隔天也有207人登記。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，配合中央流行疫情指揮中心宣布最新防疫警戒措施，市府訂定基隆嶼總量管制及相關防疫規定，提供旅客安心旅遊環境。

基隆嶼每日登島總人數原限定1200人，微解封期間降載為7成，上限為840人。船隻載客數也降載為7成，並提前在下午4點後不開放登島，也會要求業者、導遊等相關人員，落實各項防疫措施。

基市府2019年間開放民眾登島旅遊，今年原訂3月15日到10月31日開放基隆嶼登島，但因疫情，5月15日起封島，先前已有2萬9936人登島。

觀銷處表示，旅客登上基隆嶼除可尋訪基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼8號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖及基隆嶼燈塔等「基隆嶼10景」，也可以在「環島成就達成」及「登頂成功證明」打卡點拍照合影。

曾姿雯說，基隆嶼登島旅客需配合中央防疫措施規定，戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，維護自身及其他民眾安全。