影／微解封入境隨俗 業者：規定改就跟、沒的話就這樣子

台灣觀光巴士協會「微解封」首團今天到基隆遊玩，面臨用餐難題。出團業者李奇獄說，遊樂園的餐廳可以外帶，但在外面不能吃，變成一個很難處理的情況，但也只能配合各地規定。今天機動安排4名遊客到民宿客房，享用和平島在地藍媽媽海藻水餃。

國內防疫3級警戒今天微解封，旅行業可用9人小巴出團，台灣觀巴協會首發團今天率先帶領4名遊客，到基隆潮境公園、色彩屋及和平島旅遊，每人收費1000元。

台灣觀巴協會創會理事長、怡容國際旅行社董事長呂威德說，微解封限制仍多，綁手綁腳，但至少動起來了。現在不在乎成本，因為真解封才有獲利可能。微解封期間會盡量朝客製化前進，至少讓車子開出去。

首發團第一站是基隆潮境公園，讓遊客欣賞山海美景，接著轉往打卡熱點正濱漁港色彩屋，拍照留念。第三站原本要進和平島遊玩及在室外用餐，但因北觀處表示，基市府規定園區內不得有用餐等未戴口罩行為，臨時改成先讓遊客到民宿客房用餐，下午再進和平島公園並踏上歸途。

李奇嶽說，9人小巴出團行程會配合各地政府規定微調，因為有些景點不開放，有些室內場館不開放。有些場館開放，但有人流管控或要預約，有些可以戶外用餐，有些不可以。未來看各縣市有沒有新出台的作法，「有的話就跟，沒的話就這樣子」。

李奇嶽認為，解封不宜一下子全開，還是循序漸進比較好，但希望政府配套紓困措施也要跟上來。今年1、2、3月的紓困方案，4月才公布，這樣對嗎？現在7月中了，如果緊縮管制政策要延續，8、9、10月的紓困方案現在就應該講清楚，不應該慢半拍，甚至慢8拍。