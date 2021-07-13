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頭城甜心芭樂「吃軟不吃硬」 長輩送禮最佳選擇

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭頭城的甜心芭樂正值產季。圖／中華郵政宜蘭郵局提供
宜蘭頭城的甜心芭樂正值產季。圖／中華郵政宜蘭郵局提供

宜蘭頭城的甜心芭樂，有別於一般硬質芭樂的口感，果皮白皙軟嫩，被稱為「吃軟不吃硬」的孝心芭樂。7月正值產季，中華郵政宜蘭郵局特別與頭城鎮農會合作，藉由郵局虛實通路，以快捷投遞行銷全國各地，幫助小農提升銷售量。不僅如此，民眾買芭樂還能做公益，訂購1盒捐10元予聖方濟安老院。

由於頭城背山面海的獨特地形，從土芭樂中山月拔品種改良而來的甜心芭樂，其果樹會吸收東北季風夾帶的鹽水、霧氣，以及微量元素，產出果實風味獨特。甜心芭樂不只容易軟熟且甜，香氣會隨成熟度更加濃郁，而果肉富含類胡蘿蔔素、茄紅素，能作為鮮食和加工產品。

甜心芭樂每年7月到10月盛產，是當地代表性農產品。頭城鎮農會總幹事吳立民分享，甜心芭樂採收得等果皮轉色成熟時，吃起來甜又香，「吃軟不吃硬」的Q軟口感深得長輩喜愛，不少年輕人會買來孝敬，又稱孝心芭樂。

宜蘭郵局局長嚴洧澤表示，農特產品都是農民辛苦耕作成果，藉由郵政i郵購通路，拓展產銷管道、增加農民收入。民眾在7月15日至8月31日期間，每訂購一盒即捐10元給聖方濟安老院做公益。

另外，壯圍哈密瓜的產季接近尾聲，宜蘭郵局今年光是到府收貨配送，就多達逾6000箱，相較以往寄賣加送貨的1000多箱，數量翻了好幾倍。宜蘭郵局營業行銷科股長黃正雄表示，因為疫情關係，各大宅配業者收貨爆量，農民只好透過鄉長牽線，請郵局協助配送。

甜心芭樂不只容易軟熟且甜，香氣會隨成熟度更加濃郁。圖／記者林佳彣翻攝
甜心芭樂不只容易軟熟且甜，香氣會隨成熟度更加濃郁。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭郵局今年到府收貨配送壯圍哈密瓜，數量多達逾6000箱。圖／中華郵政宜蘭郵局提供
宜蘭郵局今年到府收貨配送壯圍哈密瓜，數量多達逾6000箱。圖／中華郵政宜蘭郵局提供
宜蘭郵局幫忙瓜農，到府收貨配送全台。圖／中華郵政宜蘭郵局提供
宜蘭郵局幫忙瓜農，到府收貨配送全台。圖／中華郵政宜蘭郵局提供

郵局 農民 農會

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