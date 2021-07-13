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台東197縣道改善工程最後一哩路 池上、關山段10月完工

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右三）等人勘查197縣道池上鄉振興村到關山鎮電光里間的改善工程情況。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴（右三）等人勘查197縣道池上鄉振興村到關山鎮電光里間的改善工程情況。圖／縣府提供

台東縣政府辦理197縣道施工拓寬池上鄉振興村到關山鎮電光里道路及新建2座橋梁，瓶頸路段截彎取直。縣長饒慶鈴今前往了解施工情況，盼今年10月底能順利完工通車。

饒慶鈴今天由議員楊清順、池上鄉長張堯城及多名鄉代陪同，視察197縣道拓寬及新建、嘉武橋、泥水溪橋橋梁工程，由建設處長許瑞貴、土木科長劉大魁簡報。縣府爭取爭取公路總局經費，並自籌3億2千萬餘元施做。

197縣道關山與池上交界的嘉武橋橋面寬5.5公尺，會車困難，成為交通瓶頸，縣府規畫重建工程，預估經費5千萬元；泥水溪橋原路線迀迴狹窄不易拓寬，縣府評估後決定截彎取直並建新橋，投入1億1260萬元經費。

2座橋梁間的拓寬路段「197縣道9K+300~13K+100」經費1億6700萬元，原本4公尺寬道路全部拓寬至6.5公尺以上，預計今年8月完工。

饒慶鈴說，197縣道北起池上鄉，南至卑南鄉，全長59.67公里，串連台東縱谷池上、關山、鹿野、延平和卑南5鄉鎮，是花東縱谷台9線之外最重要的道路。3年來投入經費超過5億元，目前僅剩這段工程道路仍在施工，目前新橋梁正在吊梁，10月底工程都完工後，拓寬計畫將全數完成。

饒慶鈴 台東

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