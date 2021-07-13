快訊

「一起成為中華隊」 66人台灣東奧國手名單介紹

徐旭東自爆年初就跟政府申請買疫苗 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東連33天零確診 逢微解封「漂鳥197」活動開辦

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣漂鳥197作品之一「穹頂上有花」在鹿野鄉公所旁，可望成為新攝影景點。圖／台東水保局提供
台東縣漂鳥197作品之一「穹頂上有花」在鹿野鄉公所旁，可望成為新攝影景點。圖／台東水保局提供

台東縣今天連33天零本土確診，適逢微解封，縣內部分活動已恢復，景區也局部開放，如水土保持局就在197縣道辦「縱谷大地藝術季-漂鳥197」地景活動，不過依然要求人流管制，避免群聚。但今天非假日，台東景區也僅局部開放，人流有限。

微解封首日非假日，台東多數景區景點未見人流，連解封近1周的台東森林公園都頗冷清，主要道路台9線、11線只有偶爾3、5輛車流經過，各界預估周末假日可能才是高峰。

水土保持局台東分局今天起在縱谷197線設置6件地景藝術作品，其中3作品在關山親水公園、榕樹群及人造山丘頂，有「療癒系列」大躺椅及吊床；還有知名竹藝師徐暋聖竹編工藝創作「蛻變前的等待」及藝術家林淑鈴「雲朵製造所」。

另3件作品設在鹿野鄉，包括港口部落阿美族藝術家伊祐噶照創作「貓咪種子」、藝術家林純、楊海茜共創作品「穹頂上有花」和高雄雕塑家陳奕彰的「粉紅河馬」。

「貓咪種子」位在鹿野后湖阡陌田野，周圍是一望無際的田野。圖／台東水保局提供
「貓咪種子」位在鹿野后湖阡陌田野，周圍是一望無際的田野。圖／台東水保局提供
高雄雕塑家陳奕彰在台東鹿野新良濕地創作「粉紅河馬」，相當可愛。圖／台東水保局提供
高雄雕塑家陳奕彰在台東鹿野新良濕地創作「粉紅河馬」，相當可愛。圖／台東水保局提供
台東關山親水公園內「療癒系列」希望讓人在後疫情的焦慮中靜心休憩，重拾面對明天的力量。圖／台東水保局提供
台東關山親水公園內「療癒系列」希望讓人在後疫情的焦慮中靜心休憩，重拾面對明天的力量。圖／台東水保局提供
台東關山親水公園內「雲朵製造所」充滿童畫夢幻的風格。圖／台東水保局提供
台東關山親水公園內「雲朵製造所」充滿童畫夢幻的風格。圖／台東水保局提供
台東關山親水公園內「蛻變前的等待」以繭、蛹的型態展現生命的價值與意義。圖／台東水保局提供
台東關山親水公園內「蛻變前的等待」以繭、蛹的型態展現生命的價值與意義。圖／台東水保局提供

台東 藝術家 微解封

延伸閱讀

注意！花蓮翡翠谷、砂婆礑溪「未」解封 警持續取締

微解封台南虎頭埤遊客200人 抱怨四下無人不能吃東西

台中港北堤海釣今微解封 民代盼戶外垂釣場也能開放

迎微解封 醫師警告：小心「變腫病毒」傷膝

相關新聞

注意！花蓮翡翠谷、砂婆礑溪「未」解封 警持續取締

今天各縣市部分景點微解封有條件開放，由於正值暑假期間，許多遊客開始規畫行程，不過位於花蓮縣秀林鄉境內的翡翠谷、砂婆礑溪等...

台東197縣道改善工程最後一哩路 池上、關山段10月完工

台東縣政府辦理197縣道施工拓寬池上鄉振興村到關山鎮電光里道路及新建2座橋梁，瓶頸路段截彎取直。縣長饒慶鈴今前往了解施工...

台東連33天零確診 逢微解封「漂鳥197」活動開辦

台東縣今天連33天零本土確診，適逢微解封，縣內部分活動已恢復，景區也局部開放，如水土保持局就在197縣道辦「縱谷大地藝術...

影／基隆自來水管埋地底幾十年 蘇貞昌驚訝竟變這模樣

行政院長蘇貞昌今天到基隆過港路、仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形，看到汰換的老舊自來水管內緣，布滿碳酸鈣、碳酸鎂產...

台東首座鳳梨加工中心啟用 將調節鳳梨供需

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，成為全縣第一座鳳梨加工中心，縣長饒慶鈴今代表縣府發給工廠登記證，希望啟...

中油贈羅東博愛醫院500杯咖啡 南方澳斷橋傷者也到場

三級警戒持續延長，國內微解封從今天開始，醫護人員不敢鬆懈。台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，今天早上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。