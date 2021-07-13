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台東連33天零確診 逢微解封「漂鳥197」活動開辦
台東縣今天連33天零本土確診，適逢微解封，縣內部分活動已恢復，景區也局部開放，如水土保持局就在197縣道辦「縱谷大地藝術季-漂鳥197」地景活動，不過依然要求人流管制，避免群聚。但今天非假日，台東景區也僅局部開放，人流有限。
微解封首日非假日，台東多數景區景點未見人流，連解封近1周的台東森林公園都頗冷清，主要道路台9線、11線只有偶爾3、5輛車流經過，各界預估周末假日可能才是高峰。
水土保持局台東分局今天起在縱谷197線設置6件地景藝術作品，其中3作品在關山親水公園、榕樹群及人造山丘頂，有「療癒系列」大躺椅及吊床；還有知名竹藝師徐暋聖竹編工藝創作「蛻變前的等待」及藝術家林淑鈴「雲朵製造所」。
另3件作品設在鹿野鄉，包括港口部落阿美族藝術家伊祐噶照創作「貓咪種子」、藝術家林純、楊海茜共創作品「穹頂上有花」和高雄雕塑家陳奕彰的「粉紅河馬」。
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