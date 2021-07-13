影／基隆自來水管埋地底幾十年 蘇貞昌驚訝竟變這模樣

行政院長蘇貞昌今天到基隆過港路、仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形，看到汰換的老舊自來水管內緣，布滿碳酸鈣、碳酸鎂產生的水垢頗為訝異，肯定水公司加速汰換及降低漏水，既能避免浪費，又能維護國人健康。

自來水公司第一區管理處表示，基隆為早期開發都市，自來水管線老舊，且多屬丘陵地形需加壓供水，因此漏水嚴重。蘇貞昌上午到基隆市聽取水公司董事長胡南澤簡報業務，並到過港路管線汰換工地視察，了解施工情形，慰勞施工團隊。

蘇貞昌表示，基隆市2012年漏水率為32%，水公司近8年來投入約15億元辦理管線汰換工程，到去年底漏水率已降到24.14%。未來相信還有「加速腳步、加大力道」空間，水公司近3年將加碼8億元擴大辦理，引進國際技術，相信降漏會更有成果。

自來水公司把握疫情3級警戒，廟口夜市休市期間人潮、車流減少的機會，與基隆市政府和地方人士取得共識，辦理廟口夜市仁三路、仁四路自來水管線汰換工程。

水公司第一區管理處表示，汰換管材均採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），耐用年限長達40年以上。用戶外線採用不鏽鋼波狀管，確保供水穩定。預定2024年計畫完成後，基隆地區漏水率能降至20%以下，換算可節省約2.2座新山水庫蓄水量。

蘇貞昌由基隆市長林右昌陪同到廟口視察時，看到水公司汰換下來的自來水管，內緣布滿雜質，頗感驚訝水管變成「這款型（這模樣）」。