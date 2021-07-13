快訊

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批 總統府回應了

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

影／基隆自來水管埋地底幾十年 蘇貞昌驚訝竟變這模樣

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院長蘇貞昌（左二）今天到基隆過港路，了解自來水管線汰換執行情形。圖／基隆政府提供
行政院長蘇貞昌（左二）今天到基隆過港路，了解自來水管線汰換執行情形。圖／基隆政府提供

行政院長蘇貞昌今天到基隆過港路、仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形，看到汰換的老舊自來水管內緣，布滿碳酸鈣、碳酸鎂產生的水垢頗為訝異，肯定水公司加速汰換及降低漏水，既能避免浪費，又能維護國人健康。

自來水公司第一區管理處表示，基隆為早期開發都市，自來水管線老舊，且多屬丘陵地形需加壓供水，因此漏水嚴重。蘇貞昌上午到基隆市聽取水公司董事長胡南澤簡報業務，並到過港路管線汰換工地視察，了解施工情形，慰勞施工團隊。

蘇貞昌表示，基隆市2012年漏水率為32%，水公司近8年來投入約15億元辦理管線汰換工程，到去年底漏水率已降到24.14%。未來相信還有「加速腳步、加大力道」空間，水公司近3年將加碼8億元擴大辦理，引進國際技術，相信降漏會更有成果。

自來水公司把握疫情3級警戒，廟口夜市休市期間人潮、車流減少的機會，與基隆市政府和地方人士取得共識，辦理廟口夜市仁三路、仁四路自來水管線汰換工程。

水公司第一區管理處表示，汰換管材均採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），耐用年限長達40年以上。用戶外線採用不鏽鋼波狀管，確保供水穩定。預定2024年計畫完成後，基隆地區漏水率能降至20%以下，換算可節省約2.2座新山水庫蓄水量。

蘇貞昌由基隆市長林右昌陪同到廟口視察時，看到水公司汰換下來的自來水管，內緣布滿雜質，頗感驚訝水管變成「這款型（這模樣）」。

水公司表示，水中的碳酸鈣、碳酸鎂會造成水管內積垢，基隆市的水源是軟水，情況已是這樣，中南部使用中央山脈的水源是硬水，積垢更嚴重。

行政院長蘇貞昌（右二）今天到基隆仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形。圖／自來水公司第一區管理處提供
行政院長蘇貞昌（右二）今天到基隆仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形。圖／自來水公司第一區管理處提供
行政院長蘇貞昌（左二）今天到基隆過港路，了解自來水管線汰換執行情形。圖／自來水公司第一區管理處提供
行政院長蘇貞昌（左二）今天到基隆過港路，了解自來水管線汰換執行情形。圖／自來水公司第一區管理處提供
行政院長蘇貞昌（左三）今天到基隆過港路，了解自來水管線汰換執行情形。圖／基隆政府提供
行政院長蘇貞昌（左三）今天到基隆過港路，了解自來水管線汰換執行情形。圖／基隆政府提供
行政院長蘇貞昌今天到基隆仁三路廟口了解自來水管線汰換執行情形，看到舊管內緣積垢頗為訝異。圖／自來水公司第一區管理處提供
行政院長蘇貞昌今天到基隆仁三路廟口了解自來水管線汰換執行情形，看到舊管內緣積垢頗為訝異。圖／自來水公司第一區管理處提供

基隆 漏水 蘇貞昌

延伸閱讀

網媒指賴清德蘇貞昌卡郭台銘買疫苗 府：充滿臆測嚴重不實

柯文哲批前瞻紓困亂花 蘇貞昌：預算都用人民身上

中美洲銀行設辦事處 蘇貞昌：凸顯我國國家主權地位

嘉義科園區優先選址原交大嘉義分校 南科局公告徵求意見

相關新聞

注意！花蓮翡翠谷、砂婆礑溪「未」解封 警持續取締

今天各縣市部分景點微解封有條件開放，由於正值暑假期間，許多遊客開始規畫行程，不過位於花蓮縣秀林鄉境內的翡翠谷、砂婆礑溪等...

影／基隆自來水管埋地底幾十年 蘇貞昌驚訝竟變這模樣

行政院長蘇貞昌今天到基隆過港路、仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形，看到汰換的老舊自來水管內緣，布滿碳酸鈣、碳酸鎂產...

台東首座鳳梨加工中心啟用 將調節鳳梨供需

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，成為全縣第一座鳳梨加工中心，縣長饒慶鈴今代表縣府發給工廠登記證，希望啟...

中油贈羅東博愛醫院500杯咖啡 南方澳斷橋傷者也到場

三級警戒持續延長，國內微解封從今天開始，醫護人員不敢鬆懈。台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，今天早上...

疫情衝擊生意 農莊主人捐果醋不忘義消付出

台東縣鹿野鄉的「鹿嘉農莊」封園近2個月，收入銳減，農莊主人吳孢鐘今天依然捐贈一批自釀果醋給關山義消分隊。他表示疫情期間第...

幼教員來回200公里打疫苗 花縣府增鳳林、玉里接種站

花蓮縣政府日前公告，將在17日為公私立幼兒園的959位幼教人員，在吉安國小接種疫苗。但南區鄉鎮有幼教老師陳情，為了打疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。