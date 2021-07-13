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台東首座鳳梨加工中心營運 有利調節供需

中央社 / 台東縣13日電

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心9日正式取得工廠登記證，也是台東第一座鳳梨加工中心，縣長饒慶鈴說，將可提升農產加工品質，型塑伴手禮品牌形象，更具市場競爭力。

台東縣長饒慶鈴與水土保持局台東分局長柯燦堂、農糧署東區分署主任郭益成等人今天前往「鹿野鳳梨區域加工中心」視察，並頒發工廠登記證，由總幹事陳正笙代表接受。

饒慶鈴表示，感謝水保局台東分局協助輔導，申請花東基金補助，投入新台幣千萬元經費建置加工中心，具備集貨包裝、冷藏、加工製作及現地銷售功能，可以調節鳳梨上市時間，減少農民損失，並將鮮果製成相關鳳梨伴手禮，更具市場競爭力。

台東縣政府農業處說明，台東縣的鳳梨種植面積362公頃、結實面積264公頃，每公頃採收量39.5公噸、總收量達1萬335公噸，鹿野鄉、延平鄉約占全縣產量60%。

過去以純人工處理的時期，一個人力要花近一週才能生產出400台斤左右的鮮果，透過加工中心機械輔助，只需24小時就可處理近800台斤的鮮果，效率相差約7倍。

農業處指出，未來縣府將加強輔導農友從供果園的田間管理、農藥殘留檢測，到包裝場洗選、分級及溯源管理，以鮮果為主加工為輔產業結構，結合縱谷產業特色、特色農遊、農特產品展售中心及周邊農村景觀點串面，帶動區域產業發展。

台東 鳳梨 饒慶鈴

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