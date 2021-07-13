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台東首座鳳梨加工中心啟用 將調節鳳梨供需

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，縣長饒慶鈴（右四）今代表縣府發給工廠登記證，鹿野地區農會總幹事陳正笙（左三）代表接受。圖／縣府提供
台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，縣長饒慶鈴（右四）今代表縣府發給工廠登記證，鹿野地區農會總幹事陳正笙（左三）代表接受。圖／縣府提供

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，成為全縣第一座鳳梨加工中心，縣長饒慶鈴今代表縣府發給工廠登記證，希望啟用後可調節鳳梨上市時間，多元運用，將鮮果製成相關鳳梨伴手禮，更具市場競爭力，也減少像成本和農民損失。

鹿野鳳梨區域加工中心由縣府及水保局台東分局申請花東基金補助，投入千萬元經費建置。縣府2017年也爭取花東基金投入1300萬餘元，將廢棄穀倉改建為100坪冷藏庫設備，可急速減壓冷藏，戶外有140坪集貨場。

饒慶鈴今天上午與水土保持局台東分局長柯燦堂、農糧署東區分署主任郭益成、農業處長許家豪前往視察，並發給工廠登記證，鹿野地區農會總幹事陳正笙代表接受，並導覽解說冷藏設備、鳳梨區域加工中心及農特產品展售中心。

饒慶鈴說，加工中心具備集貨包裝、冷藏、加工製作及現地銷售功能，台東縣鳳梨種植面積有362公頃，每公頃可產近40公噸，全年全縣產量1萬335公噸，其中鹿野鹿野、延平占產量60%。過去缺乏加工廠，當盛產時市場無法消化，導致市場上供過於求，價格大受影響。

為調節市場供需，穩定果品價格，設冷藏庫是最好的方法，鳳梨盛產期先採收冰存3周到1個月，錯開盛產時間點，為農民爭取高收購價及合理利潤。過去純人工每個人力要花近1周才能產出鎮約240公斤鮮果，如今使用機械只需24小時就可處理近480公斤，效率相差14倍。

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心可調節鳳梨上市時間，更具市場競爭力，也減少成本和農民損失。鹿野地區農會總幹事陳正（左二）為縣長饒慶鈴（左一）等人導覽。圖／縣府提供
台東縣鹿野鳳梨區域加工中心可調節鳳梨上市時間，更具市場競爭力，也減少成本和農民損失。鹿野地區農會總幹事陳正（左二）為縣長饒慶鈴（左一）等人導覽。圖／縣府提供
台東縣鹿野鳳梨區域加工中心可調節鳳梨上市時間，更具市場競爭力，也減少成本和農民損失。圖／縣府提供
台東縣鹿野鳳梨區域加工中心可調節鳳梨上市時間，更具市場競爭力，也減少成本和農民損失。圖／縣府提供
台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，縣長饒慶鈴（右）今代表縣府發給工廠登記證，鹿野地區農會總幹事陳正笙（左）代表接受。圖／縣府提供
台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，縣長饒慶鈴（右）今代表縣府發給工廠登記證，鹿野地區農會總幹事陳正笙（左）代表接受。圖／縣府提供

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