快訊

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批 總統府回應了

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

南方澳斷橋油罐車司機重生 贈500杯咖啡感謝醫護

中央社 / 宜蘭縣13日電

宜蘭南方澳大橋近3年前斷裂時，台灣中油公司油罐車司機張建昌重傷，經羅東博愛醫院照顧後痊癒。張建昌今天與中油團隊送上500杯咖啡致謝，並感謝醫護人員疫情期間奉獻。

民國108年10月1日南方澳大橋橋面斷裂崩塌時，張建昌隨油罐車掉落橋下，身體多處創傷，在博愛醫院住院50多天，之後再歷經醫護團隊協助復健後已痊癒，將於10月1日重返職場。

為感謝醫護團隊當時照顧，並感謝醫護人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，冒著危險守護與搶救民眾健康。張建昌上午與台灣中油東區營業處捐贈500杯中油公司品牌咖啡，感謝博愛醫院。

「除了感謝，還是感謝」張建昌表示，他抱持感恩心情，感謝醫護團隊過去的照顧，現在家人陪伴下走過來，感覺非常好。

民國108年10月1日上午9時30分，南方澳大橋橋面斷裂崩塌，橋體包括橋面板、橋拱等向下掉落到南方澳漁港航道內。墜落的橋面壓毀3艘停靠於南方澳大橋下的漁船，造成船內6名船員罹難，9名船員、張建昌及3名執行搶救的人員受傷。

去年10月5日，在總統蔡英文等主持下，南方澳大橋舉行重建工程祈福動土典禮，預定明年8月完工，全力兌現事發後3年內重建完工的支票。

南方澳大橋 中油 醫護人員

延伸閱讀

心情微解封防疫不放鬆 全聯、家樂福推現煮咖啡優惠

中油贈羅東博愛醫院500杯咖啡 南方澳斷橋傷者也到場

高市降載收托 醫護警消托育補助受理338件

萊爾富「天天支付日」最高享20%回饋 週一大杯咖啡買1送1

相關新聞

注意！花蓮翡翠谷、砂婆礑溪「未」解封 警持續取締

今天各縣市部分景點微解封有條件開放，由於正值暑假期間，許多遊客開始規畫行程，不過位於花蓮縣秀林鄉境內的翡翠谷、砂婆礑溪等...

台東連33天零確診 逢微解封「漂鳥197」活動開辦

台東縣今天連33天零本土確診，適逢微解封，縣內部分活動已恢復，景區也局部開放，如水土保持局就在197縣道辦「縱谷大地藝術...

影／基隆自來水管埋地底幾十年 蘇貞昌驚訝竟變這模樣

行政院長蘇貞昌今天到基隆過港路、仁三路廟口，了解自來水管線汰換執行情形，看到汰換的老舊自來水管內緣，布滿碳酸鈣、碳酸鎂產...

台東首座鳳梨加工中心啟用 將調節鳳梨供需

台東縣鹿野鳳梨區域加工中心本月9日取得工廠登記證，成為全縣第一座鳳梨加工中心，縣長饒慶鈴今代表縣府發給工廠登記證，希望啟...

中油贈羅東博愛醫院500杯咖啡 南方澳斷橋傷者也到場

三級警戒持續延長，國內微解封從今天開始，醫護人員不敢鬆懈。台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，今天早上...

疫情衝擊生意 農莊主人捐果醋不忘義消付出

台東縣鹿野鄉的「鹿嘉農莊」封園近2個月，收入銳減，農莊主人吳孢鐘今天依然捐贈一批自釀果醋給關山義消分隊。他表示疫情期間第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。