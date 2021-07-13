南方澳斷橋油罐車司機重生 贈500杯咖啡感謝醫護

宜蘭南方澳大橋近3年前斷裂時，台灣中油公司油罐車司機張建昌重傷，經羅東博愛醫院照顧後痊癒。張建昌今天與中油團隊送上500杯咖啡致謝，並感謝醫護人員疫情期間奉獻。

民國108年10月1日南方澳大橋橋面斷裂崩塌時，張建昌隨油罐車掉落橋下，身體多處創傷，在博愛醫院住院50多天，之後再歷經醫護團隊協助復健後已痊癒，將於10月1日重返職場。

為感謝醫護團隊當時照顧，並感謝醫護人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，冒著危險守護與搶救民眾健康。張建昌上午與台灣中油東區營業處捐贈500杯中油公司品牌咖啡，感謝博愛醫院。

「除了感謝，還是感謝」張建昌表示，他抱持感恩心情，感謝醫護團隊過去的照顧，現在家人陪伴下走過來，感覺非常好。

民國108年10月1日上午9時30分，南方澳大橋橋面斷裂崩塌，橋體包括橋面板、橋拱等向下掉落到南方澳漁港航道內。墜落的橋面壓毀3艘停靠於南方澳大橋下的漁船，造成船內6名船員罹難，9名船員、張建昌及3名執行搶救的人員受傷。

去年10月5日，在總統蔡英文等主持下，南方澳大橋舉行重建工程祈福動土典禮，預定明年8月完工，全力兌現事發後3年內重建完工的支票。