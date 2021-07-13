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微解封賞鯨船首航 10餘頭抹香鯨現身花蓮外海

中央社 / 花蓮縣13日電

微解封首日，花蓮賞鯨業者停航2個月，今天恢復營業，有外縣市遊客專程前往，首航就接連遇到花紋海豚、10多頭抹香鯨，船上遊客驚呼連連，業者全程直播放送海上畫面。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國維持第3級警戒，今天起適度鬆綁部分措施。花蓮縣政府針對娛樂漁業的微解封措施指引，為娛樂漁船登載乘客數10人以上，不含船員須降載6成。

花蓮賞鯨業者呂世明說，微解封後採網路預約制，最高上限約20人，為減少遊客跨縣市移動，航班全程直播，前幾天陸續接到預約電話，當中包含專程開車來賞鯨的外縣市遊客，包括宜蘭、高雄及台北遊客都說看完就回去，不留宿。

呂世明說，今天上午8時30分首航，共19名遊客登船，出海不到1小時就看到一群慵懶的花紋海豚，接著就是一大群抹香鯨，以去年統計數據，看到抹香鯨機率只有2%，今天一次就看到10頭，船上遊客、船員都很興奮。

呂世明說，今天目擊抹香鯨有母子對、青少年等，還有2頭直接面對賞鯨船游來，可能太久沒看到老朋友，好奇來看看賞鯨船，數量多到連他都忍不住興奮大叫。

呂世明說，今天起至26日微解封期間，賞鯨採預約制，期間每次出航都會在官網或臉書（Facebook）粉絲團提供直播連結，不能出海的民眾也可透過直播欣賞海上風光。

微解封期間，賞鯨業者除了落實降載規定，業者也加強環境清潔消毒，每個航班結束後就全船、設備消毒；個人防護措施，依據中央指引原則，實施實聯制，全程戴口罩、體溫量測基本規範。

賞鯨 微解封 直播

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