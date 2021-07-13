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中油贈羅東博愛醫院500杯咖啡 南方澳斷橋傷者也到場

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，準備500杯咖啡送給羅東博愛醫院的醫護人員。圖／記者林佳彣翻攝
台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，準備500杯咖啡送給羅東博愛醫院的醫護人員。圖／記者林佳彣翻攝

三級警戒持續延長，國內微解封從今天開始，醫護人員不敢鬆懈。台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，今天早上特別準備500杯Cup&Go來速咖啡送到羅東博愛醫院，以感謝醫護人員疫情間付出。南方澳斷橋事件受重傷的台灣中油油罐車司機張建昌也到場謝謝院方照護，10月將重返職場。

台灣中油自創品牌咖啡「Cup&Go來速咖啡」在宜蘭共6個據點，分別為頭城、員山、大同、蘇澳、壯圍、中森加油站，每月銷售1.2萬杯，該品牌的宜蘭銷量位居全台之冠。

台灣中油東區營業處偕全台首家銷售Cup&Go咖啡的中油加盟站「中森加油站」以咖啡送暖，由院長盧進德代表受贈。台灣中油東區營業處副處長吳偉彥表示，疫情逐漸微解封，醫護人員仍然堅守崗位，藉由咖啡感謝他們陪民眾度過疫情嚴峻時刻。

此外，2019年10月1日南方澳大橋崩塌時，司機張建昌隨油罐車墜橋重傷，歷經羅東博愛醫護專業照顧，在事件將屆2周年的今天，一同和公司團隊到院，親自向主治醫師謝有丁、張之嚴醫師道謝，聊表誠摯心意。從住院到復健漫漫長路，他說走過這一趟，心境上難免會有變化，「心中感謝不是語言可以形容。」　

張之嚴回憶意外當天值班骨科醫師，張建昌意識清楚鎮定，但身體多處創傷無法動彈，難掩其不安、疼痛，在急診團隊迅速診斷處理，加上後續治療、恢復快速。「聽到他準備要重返崗位的消息，非常為他高興。」

張建昌感謝羅東博愛醫院醫護的照顧，將於10月將重返職場。圖／台灣中油公司提供
張建昌感謝羅東博愛醫院醫護的照顧，將於10月將重返職場。圖／台灣中油公司提供
台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，今天特別準備500杯咖啡送給羅東博愛醫院的醫護人員。圖／台灣中油公司提供
台灣中油東區營業處攜手宜蘭縣在地企業中森股份有限公司，今天特別準備500杯咖啡送給羅東博愛醫院的醫護人員。圖／台灣中油公司提供
台灣中油油罐車司機張建昌在南方澳斷橋事件受重傷，今天來到羅東博愛醫院向主治醫師感謝。圖／記者林佳彣翻攝
台灣中油油罐車司機張建昌在南方澳斷橋事件受重傷，今天來到羅東博愛醫院向主治醫師感謝。圖／記者林佳彣翻攝

中油 咖啡 醫護人員

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