疫情衝擊生意 農莊主人捐果醋不忘義消付出

台東縣鹿野鄉的「鹿嘉農莊」封園近2個月，收入銳減，農莊主人吳孢鐘今天依然捐贈一批自釀果醋給關山義消分隊。他表示疫情期間第一線服務人員非常辛勞，所以還是要表達感謝之意；關山義消分隊長周福安代表受贈並致謝。

鹿嘉農莊去年在台東縣農會、縣府輔導的創新綠色農業體驗遊程中，以「好醋多體驗」獲全縣第一名， 但今年受疫情影響封園，雖接獲不少熟客訂單，生意依然受到影響。

吳孢鐘今天捐贈一批果醋給關山義消分隊，他說，打火兄弟無私付出，無論是發生火警、車禍或山難等事故，總是義無反顧、勇往直前出勤，無給職的義消奉獻精神更令人感動，尤其碰上災害時，不但要戴口罩，還須穿上厚重消防衣帽投入，極為辛苦。

周福安說，疫情期間要遵守防疫規定，各式裝備在身，有時還沒開始救災就已經一身汗，感謝吳孢鐘的捐贈。