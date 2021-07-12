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榮總員山分院配合宜蘭幼教專案 完成558人疫苗施打

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
台北榮總員山分院醫護及行政人員犧牲假日時間，提供宜蘭幼教專案人員完善的疫苗接種服務，受到縣府教育處長王泓翔（中）肯定。圖／北榮員山分院提供
台北榮總員山分院醫護及行政人員犧牲假日時間，提供宜蘭幼教專案人員完善的疫苗接種服務，受到縣府教育處長王泓翔（中）肯定。圖／北榮員山分院提供

為協助幼教專案人員施打疫苗，台北榮總員山分院配合宜蘭縣政府，動員該院醫護及行政人員犧牲放假時間，昨天在溪北接種站完成558人次的專案人員施打，縣長林姿妙及教育處長、衛生局長特別到場致謝。

原本周日的接種中心休息清消，不打疫苗，但台北榮總員山分院積極配合疫苗擴大施打，在院長程文祺指示下，全力協助縣衛生局昨天周日的幼教專案疫苗接種，院方為提供民眾快速、舒適接種服務，特別成立溪北接種站任務小組，共派出4位醫師、4位護理師、13位行政人員，周五進行小組成員行前教育、周六下午5點半等到原接種站的工作結束後，團隊進行場布，打造「宇美町式」服務場地，不斷微調修改更精進。

這次專案施打對象為宜蘭溪北地區幼兒園及兒童課後照顧服務中心教職員工共計692人預約，周日施打結束後統計有558人次完成施打。程文祺院長特別提供雙倍豐盛美味的午餐及養生飲料慰勞工作團隊，縣長林姿妙、教育處長王泓翔及衛生局徐廼維也到場巡視，給予感謝與肯定。

台北榮總員山分院醫護及行政人員犧牲假日時間，提供宜蘭幼教專案人員完善的疫苗接種服務，縣長林姿妙特別到場致謝。圖／北榮員山分院提供
台北榮總員山分院醫護及行政人員犧牲假日時間，提供宜蘭幼教專案人員完善的疫苗接種服務，縣長林姿妙特別到場致謝。圖／北榮員山分院提供
台北榮總員山分院針對宜蘭幼教專案人員，打造「宇美町式」接種疫苗服務環境。圖／北榮員山分院提供
台北榮總員山分院針對宜蘭幼教專案人員，打造「宇美町式」接種疫苗服務環境。圖／北榮員山分院提供
台北榮總員山分院針對宜蘭幼教專案人員，打造「宇美町式」接種疫苗服務環境。圖／北榮員山分院提供
台北榮總員山分院針對宜蘭幼教專案人員，打造「宇美町式」接種疫苗服務環境。圖／北榮員山分院提供

衛生局 疫苗 林姿妙

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