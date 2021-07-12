榮總員山分院配合宜蘭幼教專案 完成558人疫苗施打

為協助幼教專案人員施打疫苗，台北榮總員山分院配合宜蘭縣政府，動員該院醫護及行政人員犧牲放假時間，昨天在溪北接種站完成558人次的專案人員施打，縣長林姿妙及教育處長、衛生局長特別到場致謝。

原本周日的接種中心休息清消，不打疫苗，但台北榮總員山分院積極配合疫苗擴大施打，在院長程文祺指示下，全力協助縣衛生局昨天周日的幼教專案疫苗接種，院方為提供民眾快速、舒適接種服務，特別成立溪北接種站任務小組，共派出4位醫師、4位護理師、13位行政人員，周五進行小組成員行前教育、周六下午5點半等到原接種站的工作結束後，團隊進行場布，打造「宇美町式」服務場地，不斷微調修改更精進。